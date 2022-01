Feyenoord haalt met Bassett tweede winteraankoop binnen

"Cole is een typische box-to-box speler met een enorm loopvermogen," gaat Arnesen verder. "Daarmee kan hij zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke schakel zijn in een elftal. Bovendien is hij met beide benen behoorlijk comfortabel aan de bal. Hij heeft alles in zich om hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten en een nog completere speler te worden. Die tijd en dat vertrouwen krijgt hij ook."

Bassett kan aankomend weekend nog niet zijn debuut maken voor Feyenoord tegen N.E.C. Hij is nog in afwachting van een werkvergunning.