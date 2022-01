AS Roma naar kwartfinales Coppa Italia na zege op Lecce

AS Roma heeft zich als laatste club geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia, het Italiaanse bekertoernooi. De Romeinen wonnen thuis met 3-1 van Lecce, dat in de Serie B uitkomt.

In de eerste helft had de ploeg van trainer José Mourinho het nog behoorlijk lastig met Lecce, dat na een klein kwartier brutaal de leiding nam. Arturo Calabresi, de enige geboren Romein op het veld, kopte fraai de 1-0 binnen voor de nummer vijf van de Serie B.

Vijf minuten voor rust maakte Marash Kumbulla met een eveneens mooie kopbal gelijk voor AS Roma, waar Rick Karsdorp de hele wedstrijd speelde.

Roma stelt orde op zaken

In de tweede helft stelde Roma orde op zaken. Na een flitsende combinatie schoot Tammy Abraham de 2-1 binnen en na ruim een uur moest Lecce met tien man verder na een rode kaart voor Mario Gargiulo. De Oezbeekse invaller Eldor Sjomoerodov bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 3-1.

De andere wedstrijden in de achtste finales van de Coppa Italia werden dinsdag al gespeeld. In de kwartfinales moet AS Roma op bezoek bij Internazionale.