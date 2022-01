Reserves en talenten schieten Ajax naar 9-0 zege op Excelsior Maassluis

In de voorhoede stonden verder Antony en Danilo. Voor laatstgenoemde zou het zijn laatste kunstje in Amsterdam kunnen zijn: de spits zou in de belangstelling van Hull City staan. Keeper Jay Gorter maakte zijn debuut.

Trainer Erik ten Hag liet zich voor de winterstop kritisch uit over zijn vaste invallers. Als Ajax tegenstanders niet kapot gespeeld kreeg, ontbrak het bij vaste invallers als David Neres, Danilo en aankoop Mohamed Daramy aan stootkracht.

De eventuele transfer van Mohamed Ihattaren was het voetbalnieuws van de dag. Op de achtergrond speelt nog altijd een overgang van Steven Bergwijn naar Ajax, hoewel er niet al te veel schot lijkt te zitten in de onderhandelingen met Tottenham Hotspur.

Ajax heeft in de achtste finales van de KNVB Beker afgerekend met de amateurs van Excelsior Maassluis: 9-0. Terwijl directeur Marc Overmars druk bezig is op de transfermarkt om de selectie te verbreden, mocht het huidige schaduwelftal zich laten zien.

Ajax' vijfde goal viel nog voor rust. De treffer kwam van de voet van Youri Regeer, normaliter uitblinker bij Jong Ajax, die voor het eerst in de basis van het eerste mocht beginnen.

De 2-0 kon niet uitblijven en kwam van Danilo. De spits benutte een penalty. Niet veel later voltooide de Braziliaan, door tot tweemaal toe koeltjes af te ronden, een hattrick.

Het doelpunt van Tagliafico kwam niet uit de lucht vallen. Ajax had geen kind aan Excelsior Maassluis, waar het grote enthousiasme onvoldoende bleek het gapende gat in kwaliteit te verhullen.

Een andere Ajacied die mogelijk vertrekt opende de score. Nico Tagliafico ontving de bal op een meter of twintig van de goal en had alle tijd om uit te halen. Zijn schot zeilde zomaar in de bovenhoek, achter de kansloze keeper Jean Paul van Leeuwen.

Ten Hag bracht bij aanvang van de tweede helft drie nieuwe krachten. Kristian Hlynsson, Naci Ünüvar en Daramy kregen de kans. Ook met dat drietal in de ploeg voetbalde Ajax gemakkelijk.

In de 54e minuut sloeg Danilo opnieuw toe. Zijn vierde goal was zijn mooiste van de avond: een bekeken afstandsschot was Van Leeuwen te machtig.

Erehaag

Bij het hardwerkende Excelsior Maassluis vloeiden de krachten ondertussen weg. Dat gaf de thuisploeg de ruimte er vrolijk op los te combineren. Dat deed het - bijvoorbeeld bij de 7-0 van Hlynsson - zelfs diep in de zestienmeter.

Invaller Daramy bepaalde met twee treffers de eindstand op 9-0. Wat hun goede optreden de reserves van Ajax oplevert is ongewis. Ze zullen de verrichtingen van Overmars in de komende tien dagen nauwlettend in de gaten houden.

Voor Excelsior Maassluis was het een avond zonder sportieve hoogtepunten. Het mooiste moment voor de bezoekers kwam in de slotfase. De 20-jarige Devin Plank - onlangs genezen van kanker - viel in en betrad het veld door een erehaag van teamgenoten en Ajacieden.