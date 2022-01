Plots cao-akkoord voor 200.000 ziekenhuismedewerkers, melden FNV en CNV

In deze video zie je hoe het protest in september verliep:

De zorgwerkgevers en -vakbonden waren al maanden in onderhandeling over een nieuwe cao. Vlak voor Kerst klapte de zevende onderhandelingsronde. Volgens de vakbonden waren de gemoederen vervolgens hoog opgelopen. "De actiebereidheid groeide na het klappen van het overleg", schrijft FNV.

NU'91, de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden, gaat niet akkoord. Het overleg loopt wat NU'91 betreft vast op de structurele salarisverhoging. Voorzitter Stella Salden: "Tijdens de pandemie is, en wordt nog steeds, het uiterste van de verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd. Toch staan zij nu weer achteraan. Het is tijd voor een passende waardering."

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens FNV Zorg het loon van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2 procent, met een bodem van 90 euro. De bonden gaan het akkoord nog wel voorleggen aan hun leden.

FNV stelt in een persbericht dat de ziekenhuismedewerkers er komend jaar financieel flink op vooruitgaan. Ook zouden er afspraken over werkdrukverlaging zijn gemaakt. De nieuwe cao geldt voor de periode van 1 juli tot en met 31 januari 2023

Volgens bestuurder Elise Merlijn betekenen de afspraken dat "werknemers aan de onderkant en middengroepen, 'de handen aan het bed', de laboranten en de mensen op de operatiekamer er tussen de vier en tien procent op vooruitgaan."

Hogere toeslagen

De toeslag gaat omhoog voor mensen die onregelmatige diensten werken, maar details hierover ontbreken. Per 1 juli dit jaar wordt de bereikbaarheidstoeslag verdubbeld.

CNV-bestuurder Joost Veldt is opgetogen: "Gelukkig heeft de NVZ (de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) ingezien dat er echt meer moest worden geboden om de enorme inspanning van de medewerkers in de ziekenhuizen enigszins te belonen. In deze tijd actievoeren in ziekenhuizen is iets dat eigenlijk niemand wil."