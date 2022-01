Real Madrid heeft verlenging nodig, Barcelona klaar in Spaans bekertoernooi

Real Madrid-verdediger Marcelo (links) met Elche-middenvelder Josan - AFP

In een gezapige eerste helft was de grootste kans voor Elche. Guido Carillo kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar kreeg het een paar meter voor de doellijn voor elkaar om de bal tegen de lat te glijden. Real kreeg wel wat kansjes, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Rood Marcelo In de tweede helft gaf Real minder weg, maar werd er ook amper iets gecreëerd. De beste kans was misschien wel een afstandsschot van Casemiro, maar Elche-doelman Axel Werner stond een doelpunt in de weg. Het bleef 0-0 en dus werd het verlengen. In de 101e minuut vertolkte uitgerekend de ervaren Marcelo een negatieve hoofdrol: hij haalde de doorgebroken Elche-speler Tete Morente neer, wat de Braziliaan op een rode kaart kwam te staan. Tot overmaat van ramp voor Real ging de bijbehorende vrije trap er in twee keer in.

Gonzalo Verdu van Elche schoot in de muur, kreeg de bal terug en haalde gelijk weer uit. Via Real-speler Dani Ceballos was Lunin kansloos. Gek genoeg ging Real vanaf dat moment beter spelen. In de 108e minuut kwam Real op 1-1 door Isco. Hij veranderde een schot van Ceballos van richting en liet de Elche-keeper kansloos. Hazard eindelijk belangrijk Diezelfde keeper schatte in de 115e minuut een lange bal van Real Madrid verkeerd in, waardoor Eden Hazard hem simpel voorbij kon. De Belg, die sinds zijn overstap van Chelsea naar Real in 2019 mede door blessures nog weinig heeft kunnen laten zien, schoot vanuit een redelijk moeilijke hoek de bal ogenschijnlijk simpel in het doel. Daarmee was de Belg eindelijk belangrijk voor Real. Elche drong nog wel aan en scoorde zelfs de 2-2 in de 120e minuut, maar die werd afgekeurd door een vermeende overtreding. Pere Milla van Elche pakte nog een tweede gele kaart, maar voor de uitslag mocht het niet meer baten.

FC Barcelona moest in de achtste finales op bezoek bij Athletic Club uit Bilbao. Vorig jaar was dat nog de finale van de Copa del Rey. Barcelona won toen met 4-0, maar nu trok Atheltic aan het langste eind (3-2). Er stonden dit keer geen Nederlanders aan de aftrap in San Mamés, het stadion van Bilbao. Luuk de Jong was geschorst, Memphis Depay nog geblesseerd aan de hamstring en Frenkie de Jong zat op de bank. Torres met eerste goal Zonder de Nederlanders begon Barça zwak. Clubicoon van Athletic, Iker Munian, krulde de bal mooi over Barcelona keeper Marc-André Ter Stegen. Hij kreeg de bal na een voorzet die door iedereen gemist werd. Maar niet lang daarna krulde een speler aan de andere een bal minstens zo mooi binnen. Ferran Torres maakte zijn eerste goal in Catalaanse dienst. Hij kwam in de winterstop over van Manchester City voor een bedrag van 55 miljoen euro. Dat was opvallend, omdat Barcelona aan het begin van het seizoen nog in de financiële problemen zat. Via constructies en salarisverlagingen van andere spelers lukte het Barcelona toch om de Spanjaard terug naar eigen land te halen. En in zijn tweede officiële wedstrijd was hij gelijk belangrijk.

Ferran Torres viert zijn doelpunt namens FC Barcelona - AFP