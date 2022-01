Kabinet 'welwillend' als Oekraïne wapensteun vraagt, F-35's naar Bulgarije

Als Oekraïne Nederland vraagt om de levering van defensieve wapens dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Nederland is al bezig met het oprichten van een cyberteam om het land te helpen bij cyberaanvallen zoals die van vorige week.

Daarnaast stelt defensie twee F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar voor de NAVO. Die gaan in april en mei vanuit Bulgarije opereren. De F-35's zullen zogeheten Quick Reaction Alert-taken uitvoeren om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen.

Hoekstra gaat maandag met zijn Europese collega's praten over de troepenopbouw rond Oekraïne door Rusland. Doel is met een gezamenlijk sanctiepakket te komen voor als Rusland het land binnenvalt. Morgen is er ook weer overleg tussen de VS en Rusland. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken ontmoet in Genève zijn ambtgenoot Lavrov.