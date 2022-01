Kabinet hoopt op opening horeca en cultuur, maar 'gaat nog geen garanties geven'

Het kabinet is hoopvol dat de horeca, de evenementen- en culturele sector snel open kunnen. Ook is er een kans dat er weer publiek bij sportwedstrijden wordt toegestaan. Maar zeker is het allerminst. "Ik ga geen garanties geven", zei premier Rutte in het Tweede Kamerdebat over de recente coronaversoepelingen. "Het is nog te vroeg", zei ook minister Kuipers van Volksgezondheid. Volgende week dinsdag, op 25 januari, is er mogelijk een nieuwe persconferentie van Rutte en Kuipers, maar dat staat nog niet 100 procent vast. Onbegrijpelijk De druk op het kabinet om de cafés, restaurants, bioscopen, musea en theaters weer te openen is groot. Niet alleen vanuit de samenleving en burgemeesters, maar ook vanuit de Tweede Kamer. Tijdens het coronadebat zeiden allerlei partijen het onbegrijpelijk te vinden dat de Ikea wel open mag en een theater niet. Gisteren werd door het hele land geprotesteerd door de cultuursector. Dat zag er zo uit:

Rutte voelt ook de druk, zei hij. Maar over de versoepeling is nu nog geen enkele voorspelling te doen. De gegevens over de recente versoepelingen vanaf zaterdag 15 januari - zoals de opening van het onderwijs, kappers en niet-essentiële winkels - ontbreken nog. Nu nemen de coronaopnamen in ziekenhuizen af, maar het is onzeker of deze lijn zich ook voortzet, benadrukte hij. Winstwaarschuwing De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) komen morgen nog bij elkaar en maandag zitten de meest betrokken ministers nog bij elkaar in het Catshuis. Morgen vergadert wel de ministerraad, maar daarna zal er ook nog niets duidelijk zijn. "We zijn hoopvol, maar met een winstwaarschuwing", aldus de premier. "Ik weet morgen niet meer dan vandaag. Hopelijk dinsdag wel."

Het was het eerste coronadebat voor VWS-minister Kuipers die als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de spreiding van coronapatiënten over Nederlandse ziekenhuizen coördineerde. Hij ging zo uitgebreid in op het verzoek om een andere registratie van coronapatiënten dat Kamervoorzitter Bergkamp verzuchtte dat het debat wel "erg op een technische briefing" begon te lijken. "Kamerlid Gündoğan van Volt reageerde: "Het is juist zo'n fijn debat met feiten en minder ruis."

Kuipers kan verder ook geen enkele voorspelling geven of corona op termijn behandeld kan worden als een gewone griep. BBB-Kamerlid Van der Plas vroeg nadrukkelijk op welk moment corona als een gewone griep af en toe de kop opsteekt en er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als iemand besmet is geweest met bijvoorbeeld de delta- of de omikronvariant, kan een toekomstige ypsilon-variant toch weer ziek maken, benadrukt Kuipers. Er is op dit moment geen sprake van een ypsilon-variant. Gereedschapskist De omstreden 2G-aanpak werd geen groot thema in het debat. Het kabinet vindt het onverstandig om het 2G-systeem helemaal af te blazen, ondanks dat nu geen meerderheid voor is. Het hoeft alleen niet nu ingevoerd te worden. "Laten we 2G in de gereedschapskist houden. Het is onverstandig om het nu weg te gooien." Komen we ooit nog van corona af? NOS op 3 zocht het uit: