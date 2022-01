Braziliaanse president Bolsonaro bezoekt Suriname voor ‘Amazonetop’

President Bolsonaro van Brazilië brengt vandaag een bezoek aan Suriname. In Paramaribo ontmoet hij zijn Surinaamse ambtgenoot Santokhi. Ook president Irfaan Ali van Guyana schuift aan voor een werklunch.

De drie Amazonelanden willen meer en intensiever gaan samenwerken, op allerlei terreinen. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is ongetwijfeld olie. Sinds er in 2015 grote olie- en gasvondsten werden gedaan voor de kust van Guyana, is de economie van dat land booming. De Wereldbank verwacht voor dit jaar een economische groei van maar liefst 49,7 procent voor Guyana.

Een aantrekkelijk vooruitzicht voor buurland Suriname, waar nog niet zo lang geleden ook grote olie- en gasvoorraden werden ontdekt. Naar verwachting kan er rond 2025 worden begonnen met het winnen van die voorraden.

Er is veel kennis en geld nodig om de olie- en gasindustrie te ontwikkelen. Maar de regering van president Santokhi zit niet goed bij kas: Suriname kampt met grote staatsschulden. In december keurde het Internationaal Monetair Fonds een financieel steunpakket goed van ruim 600 miljoen euro.

Arco Norte

Braziliaanse investeerders zijn meer dan welkom in Suriname. Bovendien heeft het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras veel expertise op het gebied van olie- en gaswinning in de diepe zee.

President Bolsonaro hoopt dan ook dat Braziliaanse bedrijven een graantje kunnen meepikken van de olievondsten aan de noordgrens. Maar het gaat hem niet alleen om de oliedollars.

De Brazilianen willen verregaande integratie van de 'Arco Norte' (Noordelijke Boog). Daarmee bedoelen ze de regio die bestaat uit de noordelijke deelstaten Roraima en Amapá in het Braziliaanse Amazonegebied Suriname, Guyana en Frans-Guyana. In de eerste plaats gaat het om integratie van het energienetwerk in die regio.

De afgelegen deelstaat Roraima is niet aangesloten op het Braziliaanse nationale energienetwerk, en kreeg jarenlang stroom uit Venezuela. Door de crisis in dat land kwam daar een einde aan. Tegenwoordig komt alle stroom in Roraima van dure en vervuilende thermische centrales in de deelstaat zelf.

Gaspijpleiding

De Brazilianen willen in de toekomst stroom uit Suriname en Guyana kunnen importeren. Daarnaast zijn er plannen voor een gaspijpleiding tussen de drie buurlanden, een diepzeehaven (in Guyana) en wegen. Met andere woorden: verregaande integratie tussen de drie landen, die ook de onderlinge handel moet stimuleren. Die is namelijk, ondanks de nabijheid, bescheiden.

Tot nu toe zijn de landen in de 'Arco Norte' nauwelijks met elkaar geïntegreerd. Er is bijvoorbeeld niet eens een weg tussen Suriname en Brazilië. Omstreden plannen om dwars door het Braziliaanse Amazonegebied zo'n weg aan te leggen komen niet van de grond.

Goudmijnen

De laatste tijd worden de banden aangehaald. Eigenlijk zou Bolsonaro al in 2020 op bezoek komen, maar vanwege de coronapandemie werd dat bezoek uitgesteld. De Braziliaanse president zal vandaag op het vliegveld van Paramaribo worden verwelkomd door de Surinaamse vicepresident Brunswijk. Na de werklunch met gastheer Santokhi en de president van Guyana staan bilaterale besprekingen op het programma.

De presidenten van Suriname en Brazilië zullen dan naar verwachting ook praten over samenwerking op het gebied van veiligheid. De grens tussen de landen is 593 kilometer lang, dichtbegroeid en moeilijk te bewaken. Er wonen naar schatting 20.000 Brazilianen in Suriname, die veelal in (illegale-) goudmijnen werken.

Het is de vraag of het bezoek van Bolsonaro aan Suriname al direct veel concrete afspraken zal opleveren. Maar zijn boodschap is duidelijk: Brazilië wil zakendoen. Morgen vliegt Bolsonaro door naar Guyana.