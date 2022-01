Advocaat Ali B: wel seks, geen strafbare feiten

Het OM zegt dat het feitelijk klopt dat er nog geen onderzoek loopt, maar een woordvoerder benadrukt daarbij dat er momenteel nog wordt bekeken of er een strafonderzoek moet komen. Een besluit daarover kan nog weken op zich laten wachten, ook omdat het OM wil zien of er naar aanleiding van de uitzending van BOOS van vandaag nog meer aangiftes volgen.

Hij zegt dat hij wel affaires heeft gehad, maar dat het altijd met wederzijdse instemming was en dat hij nooit een seksuele relatie met een deelnemer van The Voice of Holland heeft gehad of gezocht.

Ali B blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad of gezocht."

Het OM wil dit laatste niet bevestigen, en houdt het erop dat er twee keer aangifte is gedaan van "een zedenzaak". Inhoudelijk wil het OM er verder niets over zeggen.

In de uitzending van online-programma BOOS waren anoniem twee vrouwen aan het woord die aangifte tegen Ali B hebben gedaan. Een voormalige deelnemer van The Voice of Holland heeft aangifte gedaan van verkrachting, van een andere vrouw werd niet duidelijk waarvan precies aangifte is gedaan, maar volgens advocaat Swier gaat het ook in dit geval om verkrachting.

In BOOS vertelde een ex-deelneemster van The Voice dat ze acht jaar geleden, nadat ze uitgeschakeld was, seks met Ali B heeft gehad. Ali B had haar rondgeleid in zijn studio en begon haar daarna te zoenen. Ze verstijfde naar eigen zeggen en verzette zich niet toen hij seks met haar had. Ze zag het destijds niet als een verkrachting.

Ali B denkt te weten wie de aangifte heeft gedaan, maar is er vast van overtuigd dat hij haar niet heeft verkracht. De seks vond plaats lang nadat de vrouw bij The Voice was geweest. Bovendien was het volgens Ali B met wederzijdse instemming. "Er was ook initiatief van haar zijde. Machtsmisbruik wordt volledig betwist", aldus Swier.

Ali herkent gebeurtenis niet

Een andere vrouw vertelde in BOOS dat Ali B. met een vinger bij haar naar binnen was gegaan. Volgens advocaat Swier zou haar aanklacht technisch ook neerkomen op verkrachting, maar Ali B "herkent deze gebeurtenis niet" en heeft geen idee wie de vrouw is.