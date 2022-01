Basisdebutant Veerman schiet flets PSV ten koste van Telstar naar kwartfinales

Joey Veerman heeft zijn basisdebuut bij PSV opgeluisterd met een doelpunt. De Volendammer nam tegen Telstar de 2-1 voor zijn rekening en schoot de Eindhovenaren zo hoogstpersoonlijk naar de kwartfinales van de KNVB-beker.

In aanloop naar de topper in de eredivisie tegen Ajax dacht PSV tegen de nummer dertien van de eerste divisie z'n krachten te kunnen sparen, maar dat bleek een verkeerde inschatting.

Telstar, dat wegens blessures negen spelers moest missen, nam voor rust zelfs brutaal de leiding en dat was op dat moment niet eens onverdiend. Centrale verdediger Ozgur Aktas kopte raak uit een corner, nadat doelman Joël Drommel mis had getast. Kort daarvoor zeilde een vrije trap van Ozan Kökçü via de PSV-muur maar net naast.