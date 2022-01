Handballers kunnen op EK niet stunten tegen olympisch kampioen Frankrijk

De Nederlandse handballers hebben in de tweede ronde van het EK niet voor een stunt kunnen zorgen tegen olympisch kampioen Frankrijk. In Boedapest verloor Oranje met 34-24.

Oranje kende in de aanloop naar wedstrijd de nodige coronaproblemen. Keeper Dennis Schellekens en opbouwspeler Iso Sluijters testten positief en moesten in isolatie. Daardoor was alleen Bart Ravensbergen als doelman beschikbaar en moest de 41-jarige keeperstrainer Gerrie Eijlers noodgedwongen als reserve op de bank plaatsnemen.

Frankrijk kende een bliksemstart tegen Nederland en stond binnen vijf minuten al met 5-0 voor. Een pak slaag dreigde, maar Nederland toonde veerkracht en vocht zich terug in de wedstrijd. Na ruim twintig minuten was de stand zelfs gelijkgetrokken: 12-12.