Ook Scheperkamp en De Blois naar Peking met missie: 'Ik ben geen clown'

De Blois plaatste zich vorig jaar voor de Spelen dankzij een wereldbekerzege op de snowboardcross. In zijn aflevering van de NOS Olympische podcast stelt hij: "Ik zou graag top-acht rijden. Ik ben geen clown of pipo die naar de Spelen gaat omdat ik toevallig in de top-30 sta. Ik ga daar het beste uit mezelf halen."

Op weg naar de Olympische Spelen van Peking gaan Jeroen Stekelenburg en Henry Schut in gesprek met olympische sporters over hun leven als atleet.

De Blois begon met snowboarden op zijn achtste en woont al jaren in de winter in Oostenrijk. Hij zwierf seizoenenlang als Nederlandse eenling langs verschillende buitenlandse teams met wie hij dan mee mocht trainen.

Het leven van De Blois en Scheperkamp verschilt als dag en nacht. Scheperkamp zit in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij traint daar in de schaduw van de profploeg, maar met goede trainingsomstandigheden, vaste coaching, schema's en een salaris.

Scheperkamp vertelt: "Ik ben nog 21. Dus om van mij nu al te verwachten dat ik daar even olympisch goud ga binnen tikken, dat is wel een beetje een te hoge verwachting. Al zou ik het graag willen, het is niet reëel."

Hoe Scheperkamps eerste kennismaking met de grote mannen uit de ploeg van Jac Orie was, weet hij nog goed: "We waren op trainingskamp in Collalbo. Met de opleidingsploeg zaten we in een ander hotel. We hadden nog niet kennisgemaakt met de profploeg. We gingen toen een avondje naar hun hotel. Dat was heel erg spannend,"

Kramer ook maar een mens

"Toen moest iedereen van de profploeg zich voorstellen aan mij. Kreeg ik in een keer een hand van Sven Kramer en van Kjeld Nuis, die net twee wereldrecords had gereden. En van Carlijn Achtereekte, noem maar op. Dat was wel bijzonder. Sven stak een hand naar mij uit en zei: 'Hoi... Sven'. Toen dacht ik wel. Oh ja, jij bent ook gewoon een mens."