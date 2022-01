Haller en Sangaré maken vernedering compleet: titelhouder Algerije naar huis

Toch konden zij het verschil niet maken dit toernooi. Nadat tegen Sierra Leone en Equatoriaal-Guinea slechts één punt werd gepakt, begon Algerije ook tegen Ivoorkust slecht, ondanks de terugkeer van FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki in de basis na een coronabesmetting.

Al in de 22e minuut maakte AC Milan-middenvelder Franck Kessié de 1-0. Algerije kon geen vuist maken en in de 39e minuut kopte PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré zelfs de 2-0 binnen. De vreugde was groot bij de Ivorianen, die zo een concurrent voor de titel zagen verdwijnen.