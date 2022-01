Onderzoek: tekort aan zorgpersoneel op lange termijn alleen maar groter

In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De tekorten zullen over de gehele zorgsector voelbaar worden. Maar met name de ziekenhuizen en verpleeghuizen zullen onder druk komen te staan. In 2031 kunnen ziekenhuizen te maken krijgen met een tekort van 24.400 mensen. De verpleeghuizen krijgen het naar verwachting nog pittiger met een tekort aan 51.900 mensen.

In de loop van dit jaar verwachten de onderzoekers van ABF Research dat het huidige tekort al zal oplopen naar 49.000 mensen duizend. Dat tekort is wel beduidend lager dan de grovere inschatting van vorig jaar. Toen werd nog uitgegaan van 56.000 tot 74.000 te weinig zorgmedewerkers.

Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg, schrijft in een Kamerbrief dat met dit onderzoek het verwachte personeelstekort in de zorg niet eerder zo precies is ingeschat. "Om het tekort terug te dringen, heeft het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg hoge prioriteit. De komende tijd ga ik aan de slag met het uitwerken van een vervolgaanpak voor de arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn."

Capaciteitsproblemen na de coronapandemie

Het oude voorspellingsmodel hing onder andere samen met de ontwikkeling van de totale beroepsbevolking. Het nieuwe model is specifiek toegesneden op de sector zorg en welzijn. Ook zijn de toekomstige behoeften aan type artsen en verpleegkundigen, zoals ingeschat door het Capaciteitsorgaan, meegenomen in het model. "Daarmee wordt een completer beeld van de arbeidsmarkt in de zorg geschetst", aldus minister Helder in de brief aan de Tweede Kamer.

Het zal volgens het onderzoek vooral lastig worden om voldoende handen aan het bed te krijgen. Want er zullen vooral te weinig verpleegkundigen op zowel mbo als hbo niveau zijn. Ook wordt erop gewezen dat er nog minder gespecialiseerde artsen in de ouderengeneeskunde worden verwacht. Op dit moment is er al een tekort van 500 van dergelijke artsen. In 2031 loopt dat tekort naar verwachting op tot 1100 artsen.

Gezien de toenemende vergrijzing en daarmee een groeiende vraag naar zorg in de komende jaren, lijken capaciteitsproblemen ook na de pandemie en op de lange termijn een aanzienlijk maatschappelijk probleem te worden.