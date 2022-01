Doelman Paes vertrekt bij FC Utrecht en kiest voor Amerikaans avontuur

FC Utrecht neemt per direct afscheid van Maarten Paes. De 23-jarige doelman maakt op huurbasis de overstap naar FC Dallas, dat uitkomt op het hoogste Amerikaanse niveau.

De MLS-club heeft tevens een optie tot koop bedongen op Paes, die recentelijk bij Utrecht zijn plek onder de lat moest afstaan aan Fabian de Keijzer.

"Maarten wil in deze fase van zijn loopbaan elke week keepen. Nadat deze maand de concurrentiestrijd niet in zijn voordeel werd beslist, heeft hij bij ons aangegeven graag voor deze kans te willen gaan", aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Paes kwam in de zomer van 2018 transfervrij over van NEC en maakte niet veel later zijn debuut in de hoofdmacht. Uiteindelijk keepte hij 44 eredivisiewedstrijden voor Utrecht.