Ook in Kamer steeds meer twijfels over lockdown horeca en cultuur

Niet alleen vanuit sectoren zelf maar ook in de Tweede Kamer neemt de druk op het kabinet toe om serieus naar versoepelingen voor de horeca en cultuursector te kijken. Oppositiepartijen maar ook regeringspartijen hebben veel vragen voor Ernst Kuipers, in zijn eerste debat als nieuwe minister van Volksgezondheid.

Steeds meer partijen noemen het onbegrijpelijk dat er wel honderden mensen in woonwinkels en warenhuizen kunnen rondlopen, maar niet gecontroleerd naar horeca, musea of theater kunnen.

CDA-Kamerlid Van den Berg vindt het verschil in maatregelen voor sectoren niet meer uit te leggen. Ze wil weten of de horeca en cultuur op 29 januari weer open kunnen. Dat de bouwmarkt wel open is en musea en theaters niet noemt ze "erg wrang". Ook de VVD vraagt het kabinet te kijken naar "stappen vooruit".

Kamerleden wijzen er verder op dat in andere landen veel meer mogelijk is en dat de ziekenhuisbezettingscijfers teruglopen. Ook wijzen ze op de nevenschade voor jongeren en ondernemers door de lockdownmaatregelen.

Burgemeesters van dertig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda, riepen het kabinet gisteren op om het coronabeleid "fundamenteel te herzien". Dat deden ze in een opiniestuk in de Volkskrant.

Geen garanties

Premier Rutte zegt te begrijpen wat de Kamerleden bepleiten, maar hij vindt het nog te vroeg voor definitieve besluiten. "We zijn hoopvol, maar wachten nog op meer informatie over hoe ziekmakend omikron is en wat de druk is op de zorg".

Het kabinet verwacht daarover de komende dagen nog cijfers. "Gezien het positievere beeld dat Jaap van Dissel van het RIVM eerder vandaag op de briefing liet zien is er hoop, maar ik kan geen garanties geven".

Als er naar versoepelingen gekeken wordt gaat het onder meer om horeca en cultuur. Ook de terugkeer van publiek bij sportwedstrijden is dan een onderwerp, aldus Rutte.

Geen meerderheid meer voor 2G

In het debat wordt ook duidelijk dat er geen meerderheid in de Kamer is voor de invoering van 2G. De meeste partijen haalden een onderzoek van de TU Delft aan dat afgelopen week verscheen en waarin de onderzoekers concluderen dat 2G-beleid weinig invloed heeft op het terugdringen van besmettingen met de omikronvariant.

Met 2G krijgen mensen alleen toegang tot bepaalde locaties als ze recent gevaccineerd of genezen van corona zijn. De meeste partijen zijn niet overtuigd van de werking ervan en zien meer in het uitbreiden van testen. Ook vanwege de tweedeling die door 2G kan ontstaan, De PvdA hield de mogelijkheid voor 2G eerst nog open, maar ziet het nu ook niet meer zitten.

Regeringspartijen VVD en D66 willen 2G voor de toekomst niet uitsluiten. Volgens hen zou het wel kunnen helpen om de druk op de zorg te verminderen, omdat gevaccineerde of genezen mensen een veel kleinere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden.

Debat geschorst

Het coronadebat werd door Kamervoorzitter Bergkamp geschorst na onenigheid met FvD-Kamerlid Van Meijeren. Die wilde na een discussie met andere Kamerleden uitleggen wat hij bedoelt met burgerlijke ongehoorzaamheid en zijn oproepen daarover in relatie tot de coronamaatregelen.

Bergkamp zei hem dat dergelijke oproepen niet zijn toegestaan in de Tweede Kamer, maar Van Meijeren reageerde daar niet op. Toen de microfoons waren uitgezet, ging de discussie in hevigheid door, waarop Bergkamp het debat schorste.

Verschillende Kamerleden hadden daarvoor Van Meijeren aangesproken op zijn uitlatingen dat de coronamaatregelen crimineel zijn en bestraft moeten worden. Zij vinden deze opmerkingen ondermijnend voor de rechtstaat en de democratie.

Kamervoorzitter Bergkamp en Van Meijeren hebben afgesproken dat nader wordt uitgezocht of een fractie het mag hebben over burgerlijke ongehoorzaamheid, en daartoe oproepen mag doen in de Tweede Kamer.

Van Meijeren zegt hier dat het klopt dat hij oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid: