OM roept slachtoffers van misbruik bij The Voice op om zich te melden

Het Openbaar Ministerie roept mensen die mogelijk slachtoffer zijn van een strafbaar feit bij The Voice of Holland op om zich bij de politie te melden en eventueel aangifte te doen. Ook mensen die getuige zijn geweest van een mogelijk strafbaar feit wordt gevraagd zich te melden.

"Het belang van slachtoffers staat voor ons voorop", zegt het OM. "Onderzoeken worden gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officieren van justitie. Zij vormen een deskundig team en staan slachtoffers bij. Bewijs verkrijgen in zedenzaken is vaak lastig en kost vaak veel tijd, maar is zeker niet onmogelijk."

Het OM wijst erop dat slachtoffers die nog geen contact met de politie willen ook kunnen bellen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), desnoods anoniem. Het CSG kan als een slachtoffer dat wenst contact zoeken met de zedenpolitie om aangifte te doen.

Zeker drie aangiftes zijn al binnen. Een wegens aanranding tegen bandleider Jeroen Rietbergen en twee tegen Ali B, die in het programma als coach optreedt. RTL legde het programma stil, nadat bekend was geworden dat het BNNVARA-programma BOOS informatie in handen kreeg dat Rietbergen zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met vrouwen had schuldig gemaakt. Met producent ITV werd afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen werd ingesteld.