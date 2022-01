Van dreigementen tot fysiek geweld: gevangenispersoneel ervaart meer intimidatie

Veel gevangenispersoneel voelt zich in toenemende mate geïntimideerd door gedetineerden. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV. De bond ondervroeg ruim 1800 medewerkers, zoals bewaarders op de cellenafdelingen, beveiligers en mensen die gedetineerden begeleiden tijdens de arbeid. In totaal werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zo'n 16.000 mensen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de intimidatie en het geweld binnen de gevangenissen de laatste jaren zijn toegenomen. Zo'n 500 medewerkers geven aan dat ze er maandelijks mee worden geconfronteerd, nog eens 400 mensen zeggen zelfs wekelijks te worden geïntimideerd. Schelden, dreigen en fysiek geweld Vaak gaat het om scheldpartijen of dreigementen, maar ook om subtiele opmerkingen waarmee gedetineerden proberen om iemand bang te maken. Ze laten bijvoorbeeld blijken dat ze beschikken over namen, adressen of kentekens. Sommige medewerkers merken dat ze worden nageplozen op sociale media. Er zijn respondenten die te maken kregen met bedreigingen van hun kinderen of familieleden. Anderen zijn op de afdeling door gedetineerden omsingeld of kwamen neus aan neus te staan met veroordeelden. Ook seksuele intimidatie komt voor. Soms is sprake van fysiek geweld of ernstig gevaar. Een op de tien respondenten heeft daar wel eens mee te maken gehad. Hoe erg het mis kan gaan bleek vorig jaar nog, toen een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein werd gestoken en overgoten met kokende olie.

Quote Ik ben gevolgd en bij mijn huis hebben meerdere keren auto's staan posten. Een medewerker van een gevangenis

De omgangsvormen in de inrichtingen zijn verhard, merken veel DJI-medewerkers. Het aandeel doorgewinterde criminelen neemt toe. Die hebben volgens hen minder respect voor de bewaarders, zijn agressiever en hebben ook vaker psychische problemen. "Intimidatie kwam vroeger ook wel eens voor met de hele grote criminelen, maar nu zijn het grote aantallen gedetineerden die dit doen", vertelt een medewerker van een penitentiaire inrichting aan de NOS. De medewerker wil anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen en omdat personeel niet met de pers mag praten. Een collega uit een andere inrichting, die om dezelfde redenen anoniem wil blijven, vertelt: "Ze halen alles uit de kast om achter je gegevens te komen en vragen alle nieuwe medewerkers zoveel mogelijk uit. Dit zijn vaak onervaren mensen die meer vertellen dan ze zouden moeten doen." Klemgereden Uit de FNV-enquête blijkt dat een klein deel van de medewerkers ook buiten de gevangenispoort met intimidatie of geweld te maken krijgt. Er zijn bewaarders die vanwege bedreigingen thuis een alarmknop moesten dragen of zijn klemgereden door criminelen. "Ik ben gevolgd en bij mijn huis hebben meerdere keren auto's staan posten", beschrijft iemand. Vakbond FNV Overheid eist maatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het nieuwe kabinet. "Denk bijvoorbeeld aan de inzet van specifiek opgeleid en meer personeel bij zwaardere criminelen", zegt bestuurder Yntse Koenen.

Het gevaar voor DJI-medewerkers is reëel, bleek vandaag in de rechtszaak tegen advocaat Youssef T., de neef van Ridouan Taghi. Die had volgens het OM plannen om personeel van de extra beveiligde gevangenis in Vught te gijzelen. Enkele medewerkers zijn uit voorzorg ondergedoken. Vorige week werden medewerkers van een jeugdinrichting in Breda daadwerkelijk gegijzeld door een gewapende gedetineerde die daarna ontsnapte. De gedetineerde werd vervolgens op de vlucht in België doodgeschoten.