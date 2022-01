Ook freestyleskiester Hanssen wil naar Peking en spant kort geding aan

Voor alpineskiër Maarten Meiners en snowboardster Michelle Dekker werd eerder deze week een uitzondering gemaakt door ze, ondanks het niet voldoen aan de eisen, naar de Spelen in Peking te sturen, maar voor freestyleskiester Isabelle Hanssen was er geen olympisch ticket weggelegd.

Voor Hanssen was het een bittere pil dat ze zich voor de derde keer op rij volgens de eisen van het IOC kwalificeerde voor de Spelen, maar door de aanvullende eisen van sportkoepel NOC*NSF geen olympisch ticket krijgt.

Hanssen probeerde in eerste instantie de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) via een brief te overtuigen. Daarin vroeg ze de bond haar voor te dragen bij NOC*NSF, maar ze kreeg nul op het rekest. Via haar advocaat heeft ze nu een kort geding aangespannen tegen de NSkiV, met als inzet een startbewijs voor Peking.

Ongelijkheid

"Wat mij nu vooral steekt is de ongelijkheid in dit proces", laat Hanssen in een verklaring weten. "Ik ben me er volledig van bewust dat regels en limieten er niet voor niets zijn."