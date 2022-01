Gratis opvang voor allerkleinsten in azc Zutphen: 'Voor elk kind gelijke kansen'

NOS op 3 maakte een explainer over de asielopvang in Nederland:

"Wat bijzonder is, is dat niemand de Nederlandse taal spreekt. Dus we doen heel veel met voorwerpen, gebaren, filmpjes en plaatjes. Zoals zingen, voorlezen en buitenspelen", legt Anja Lammers uit. Zij vangt samen met een paar collega's twaalf kinderen op in de babygroep.

Dat is ook de reden dat de gemeente Zutphen het project met 127.000 euro subsidieert, de komende twee jaar. Een paar ochtenden per week mag elke asielzoeker zijn of haar kind brengen, ongeacht de kans op een verblijfsstatus in Nederland.

Om te voorkomen dat ze al bij het begin van hun leven een leerachterstand oplopen, is er sinds 1 januari gratis opvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar in het asielzoekerscentrum Zutphen.

"Eigenlijk verschilt het niet met wat er in een reguliere kinderopvang gedaan wordt", vervolgt ze. Het grote verschil is dat in het azc de ouders ook vaak nog geen Nederlands spreken. Lammers. "Het idee van de kinderopvang is ook dat ouders in de tussentijd zelf taallessen kunnen volgen, die worden aangeboden op het azc."

Het project in Zutphen is voor zover bekend uniek in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft weliswaar speciale ruimtes ingericht voor minderjarige asielzoekers en zet ook lesprogramma's voor ze op, maar voor de kleintjes tot twee jaar was er tot nu toe niets.