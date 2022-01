Vloet niet meer in actie voor Heracles: 'Betrokkenen zijn gebaat bij rust'

Snelle rentree na ongeluk

Vloet was in november betrokken bij een ernstig verkeersongeluk, waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Het onderzoek naar het ongeluk is nog bezig, maar Heracles besloot Vloet vorige week toch weer op te nemen in de wedstrijdselectie. Zaterdag maakt hij als invaller zijn rentree tegen NEC.

De snelle terugkeer van Vloet leidde tot veel onbegrip. Zo werd de spelersbus van Heracles na afloop van de wedstrijd opgewacht door zo'n zestig supporters, die het niet eens waren met de rentree van de middenvelder.