'Aparte registratie voor toevallige besmetting met corona in ziekenhuis nodig'

Patiënten die in het ziekenhuis komen voor iets anders dan corona, daar besmet blijken te zijn en daardoor meetellen in de coronacijfers, moeten apart worden geregistreerd. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel na afloop van de technische briefing in de Tweede Kamer. Op de vraag wanneer dit verandert, antwoordde hij "het liefst morgen".

Op dit moment geldt zo'n 'toevallige besmetting' voor ongeveer vijf procent van de patiënten. "Het zou me niet verbazen als dat wordt verdubbeld", zei Van Dissel. "De kans dat iemand die z'n heup breekt, ook omikron heeft, is natuurlijk groter". Patiënten komen bijvoorbeeld voor een heupoperatie of problemen aan de galblaas, maar worden getest en blijken positief te zijn. Ze worden dan wel meegerekend in de cijfers.

De overheidsmaatregelen en de beperkingen die daaruit voortkomen zijn gebaseerd op de aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarom vindt Van Dissel dat er kritisch gekeken moet worden naar deze cijfers. "Je wil alles zo goed mogelijk weten, dat is niet altijd mogelijk, maar dit getal moet je wel kennen voor de modellen." Hij vindt 5 procent aan de lage kant, maar denkt het een 'verstorende factor' kan zijn voor het beeld van de coronabesmettingen als dat percentage toeneemt.

Verder zei Van Dissel in de Kamer dat de eerdere RIVM-aannames over de omikronvariant "aan de pessimistische kant" waren, bijvoorbeeld voor het risico op ziekenhuisopname. Het instituut schatte twee weken geleden in modelberekeningen in dat die 40 procent lager is dan bij de deltavariant, maar ook dat lijkt te somber, erkende Van Dissel.

Het OMT moet rekenen met de op dat moment beschikbare wetenschappelijke data, zei hij. Een vraag of de lockdown achteraf misschien niet nodig was geweest, noemde Van Dissel "niet relevant".

Quarantaineregels versoepelen

Vanwege de quarantaineregels zitten veel mensen, zoals een kwart van de basisschoolleerlingen, thuis. Ook mensen met vitale beroepen kunnen in groten getale thuis komen te zitten, wat de hele zorgketen belast, vreest het RIVM. Morgen bekijkt het Outbreak Management Team (OMT) daarom of de quarantaineregels kunnen worden versoepeld.

"Dat hebben we al gedaan de vorige keer, maar de vraag is of je daar nog breder naar moet kijken vanwege het hoge aantal mensen dat in isolatie en quarantaine moet door het hoge aantal besmettingen." Maar, waarschuwde Van Dissel, er zitten ook grenzen aan. "Je kunt het niet té soepel maken."

