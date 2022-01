Boomstra voor derde keer wereldkampioen dammen: 'Geen moment getwijfeld'

De beslissing viel in de derde rapidpartij van de dag. Schwartzman kwam met de witte stenen in tijdnood, terwijl Boomstra, die sterk speelde, gemakkelijk stand hield. Diep in de beslissende partij had Boomstra op een gegeven moment ruim vier minuten meer op de klok dan de Rus.

"Ik denk dat ik extreem hoog niveau heb laten zien de afgelopen weken", zegt Boomstra. "Mijn tegenstander is een van de absolute grootheden. Dus om die te verslaan, dat is een heerlijk gevoel."

Dammer Roel Boomstra is voor de derde keer wereldkampioen geworden. In de tiebreak versloeg de 28-jarige Nederlander de Russische titelhouder Aleksandr Schwartzman. Zo kwam hij op een beslissende 3-0 voorsprong.

"In principe heb ik geen moment getwijfeld", aldus Boomstra. "Maar met zo'n klasse tegenstander moet je altijd op je hoede zijn."

Afgelopen twee weken stonden de Rus en Nederlander op de techcampus in Eindhoven twaalf keer tegenover elkaar. Na meerdere remises en twee winstpartijen van Boomstra - pas bij drie volle winstpartijen is de tegenstander verslagen - begonnen de Nederlander en Rus donderdag aan de beslissende tiebreakdag. De Rus moest nog drie potjes winnen, Boomstra één.

Derde wereldtitel Boomstra

Om 11.00 uur startten Boomstra en Schwartzman aan de eerste van drie rapidpartijen, potjes met twintig minuten op de klok. Boomstra sloeg beslissend toe in de derde rapidpartij en stelde zo zijn derde wereldtitel veilig. In 2019 rekende Boomstra ook al af in een tiebreak van Schwartzman, en stelde toen zijn tweede wereldtitel veilig.

Als er na de drie blitzpartijen nog geen winnaar was, zouden er 'superblitz'-partijen - waarbij spelers in het uiterste geval slechts twee seconden bedenktijd per zet hebben - worden gespeeld, tot er een winnaar kon worden aangewezen.

Tot zo'n dammarathon liet Boomstra het niet komen. "Mijn doelen waren vooral een actieve stand hebben", blikt hij terug op de beslissende sessie. "Ik ben extreem trots op deze prestatie