Willem II zegt spits Wriedt na anderhalf jaar gedag

Tilburg heeft maar anderhalf jaar kunnen genieten van Kwasi Wriedt. De spits verlaat Willem II na 44 wedstrijden voor Holstein Kiel, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga.

De linksbenige spits trof in zijn eerste seizoen bij de Tilburgers acht keer het doel in 25 wedstrijden. Dit seizoen maakte de in Duitsland geboren Ghanees er vier.

Wriedt kwam in 2020 over van het beloftenelftal van Bayern München, waarmee hij het seizoen daarvoor kampioen werd van de derde divisie in Duitsland. Wriedt speelde twee interlands voor Ghana.