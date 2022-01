Amateurs Maassluis leven toe naar Ajax: 'Ik word echt als BN'er aangesproken'

Excelsior Maassluis na de winst op FC Emmen in de vorige ronde van de beker - Pro Shots

Excelsior Maassluis-doelman en Feyenoord-fan Jean-Paul van Leeuwen wist wel wat hem te wachten stond toen Ajax uit de koker kwam. Hij werd overladen met berichten. "Mensen beginnen over Steven Berghuis of zeggen dat ik vooral mijn been moet laten hangen als ik in duel kom met een Ajax-speler. Iedereen wil blijkbaar toch iets tegen je zeggen. Ik zei laatst tegen mijn vrouw: ik word echt als BN'er aangesproken deze dagen." Ander kaliber Hoewel er geen supporters mee mogen naar Amsterdam, leeft de strijd met Ajax overduidelijk in Maassluis. Iets wat ook Dogan Corneille merkt, al had de trainer van de Tricolores liever een tegenstander van een ander kaliber gehad. "ADO of Telstar bijvoorbeeld, en dan thuis. Niet dat je die ploegen zomaar even oprolt, maar dan heb je wel net wat meer kans dan tegen een ploeg als Ajax. In die gedachte was ik overigens een van de weinigen", grinnikt Corneille.

Ajax-Excelsior Maassluis bij de NOS De bekeravond begint om 18.45 uur met PSV-Telstar, daarna volgt om 21.00 uur Ajax-Excelsior Maassluis. Beide wedstrijden zijn op NOS.nl en in de NOS-app te volgen in een liveblog.

Aan de wedstrijdvoorbereiding lag het bij Excelsior Maassluis in ieder geval niet. Waar de ploeg in Spanje verbleef, vertrok tegenstander Ajax halsoverkop uit Portugal vanwege meerdere coronabesmettingen in de selectie. In die periode deden Corneille en kornuiten ervaring op in hoe een landskampioen te verslaan. Lincoln Red Imps, kampioen van Gibraltar, moest er met 4-3 aan geloven. "Wij zijn naar Benalmádena geweest. Heerlijke temperatuur, we hebben er lekker getraind en een goede wedstrijd gespeeld. Ik vind het mooi om te zien dat de spelers op zo'n trainingskamp naar elkaar toe groeien", vertelt Corneille. Bijleren Het belangrijkste gespreksthema tijdens het trainingskamp? Het duel met Ajax. Niet gek ook, het is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Excelsior Maassluis. En nog een ander ding: de een kijkt ernaar uit om in het stadion van zijn favoriete club te spelen, de ander om de aartsrivaal schade te berokkenen. Van Leeuwen: "Ja, er zijn best wat gasten uit onze selectie niet voor Feyenoord. In mijn ogen kan je eigenlijk maar voor één club zijn als je uit deze regio komt. Die andere gasten moeten dus nog behoorlijk wat bijleren."

Dogan Corneille - NOS