Politie vindt ouders van achtergelaten foetus in Den Haag

De politie heeft de ouders opgespoord van een foetus die vorige week werd aangetroffen in Den Haag. "Naar omstandigheden gaat het goed met de moeder. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd", aldus de politie op Twitter.

Een voorbijganger zag de foetus vorige week dinsdag rond 17.00 uur liggen langs een pad in het Uithofpark in Den Haag en waarschuwde de politie.

Het kindje was niet levensvatbaar, maar de politie toonde zich bezorgd over de moeder en zei te hopen dat zij de medische zorg krijgt die ze nodig heeft.

Inmiddels weet de politie wie de ouders zijn, meldt Omroep West. Er is ook met ze gesproken. In verband met de privacy wordt er niets bekendgemaakt over hun leeftijd of woonplaats. Voor de politie is de zaak nu afgedaan.