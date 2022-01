KNSB richt gilde op na 'overweldigend' aantal reacties op oproep voor ijsmeesters

In korte tijd hebben zich ruim 850 mensen gemeld die natuurijsmeester willen worden. Om de kennis van de oudere generatie ijsmeesters over te brengen op de nieuwkomers heeft de schaatsbond KNSB het Gilde van Nederlandse Natuurijsmeesters opgericht.

"Zo'n grote respons hadden we niet verwacht", zegt Rieks Poelman bij Omrop Fryslân. Poelman is voorzitter sectie natuurijs van de KNSB en zelf ijsmeester. "Er zijn zo'n 400 verenigingen in Nederland. We dachten gemiddeld een persoon per vereniging te krijgen. Dat het er nu twee keer zoveel zijn, is overweldigend en overdonderend."

De KNSB deed eind oktober een oproep omdat het ijsmeesterbestand snel vergrijst, waardoor kennis over (de aanleg van) natuurijsbanen verloren gaat. De bond zocht vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar oud. "Die groep heeft massaal gereageerd", aldus Poelman.

Kou uit het oosten

Aanmeldingen kwamen uit het hele land, maar Zeeland bleef met slechts negen reacties achter. "Zeeland heeft minder landijsbanen in verhouding tot de rest van Nederland. Jullie krijgen nooit de kou binnen die het oosten van Nederland binnentrekt", zegt Poelman in gesprek met Omroep Zeeland. Hij overweegt een extra oproep voor Zeeland om de balans goed te krijgen.

Gisteravond richtte de KNSB online het nieuwe gilde op. Poelman: "Schaatsen zit in het hart van de Nederlandse cultuur en staat zelfs op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Het belangrijkste wat we gaan doen in het gilde is: vakmanschap ophalen bij, en delen met, bestaande en nieuwe ijsmeesters."

Hij vervolgt: "Komende jaren zal je daardoor zien dat de ene baan in Friesland wat gaat leren van de andere in Zuid-Holland. Dat de techniek die in Brabant wordt gebruikt, ook toepasbaar is in Drenthe. Het gilde wordt een nationaal platform voor kennisdeling over natuurijs. Uniek in de wereld, voor zover ik weet."

Goede hoop

De mensen zijn er, het gilde is er, nu het ijs nog. Poelman hoopt dat de natuurijsbanen deze winter nog open kunnen. "De meeste Elfstedentochten vonden plaats in februari, en die maand komt nog. Dus we houden goede hoop", stelt hij.

De 32-jarige Johannes Visser uit Dokkum is minder optimistisch. Hij is een van de 850 kandidaat-natuurijsmeesters en begonnen aan de cursus van de KNSB. "Ik hoop dat ik mijn kennis deze winter nog kan inzetten", stelt Visser. "Maar ik denk niet dat dat ervan komt."