Dramatische pitstop breekt coureur Van Kalmthout op in Indy 500

Rinus van Kalmthout heeft tijdens de 104de editie van de befaamde Indy 500 in Indianapolis geen hoofdrol kunnen vervullen.

De 19-jarige Hoofddorper verspeelde in zijn Chevrolet na 66 van de 200 ronden zijn kansrijke positie door een mislukte pitstop. Hij moest daardoor uiteindelijk genoegen nemen met een bijrol en finishte uiteindelijk als twintigste.

De race over 500 mijl, met zoals gebruikelijk veel aanrijdingen en andere incidenten, werd gewonnen door voormalig Formule 1-coureur Takuma Sato, van het team van televisiepresentator David Letterman. De 43-jarige Sato won ook in 2017.

Luyendijk ziet dramatische pitstop 'VeeKay'

Van Kalmthout had zich als vierde gekwalificeerd en lag al snel na de start op de derde plek. Bij de tweede pitstop, na 66 van de 200 ronden, ging hij echter fors in de fout: 'VeeKay' reed, terwijl zijn monteurs klaarstonden, in de pitstaat tegen een muur aan, kreeg een straf omdat hij niet had geremd en viel daarna ver terug.

De Nederlander Arie Luyendijk, die tweemaal de Indy 500 won (in 1990 en 1997), fungeerde zondag als steward op de Indianapolis Motor Speedway, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig was.

Geen trilogie voor Alonso

De Spanjaard Fernando Alonso kon in Indianapolis zijn felbegeerde trilogie opnieuw niet voltooien. Met zeges in de Grand Prix van Monaco (2006 en 2007) en de 24 uur van Le Mans (2018 en 2019) al op zijn erelijst, ontbreekt hem alleen nog de winst in de Indy 500 om de 'Triple Crown of Motorsport' te bemachtigen. Alleen Graham Hill is er tot dusver in geslaagd de heilige graal van de autosport te veroveren.

Alonso moest door een crash in de kwalificatie in de achterhoede starten. Hij eindigde zondag in de race roemloos op de 21e plaats.