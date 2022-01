OM: Youssef T. adviseerde Ridouan Taghi en was van alles op de hoogte

Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij zit sinds zijn aanhouding in Dubai in 2019 vast in de EBI. Zijn organisatie wordt onder meer in verband gebracht met de moorden op een broer van kroongetuige Nabil B ., advocaat Derk Wiersum en mogelijk ook Peter R. De Vries.

Youssef T. was volgens justitie perfect op de hoogte van uitbraakplannen van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij gaf Taghi advies en heeft levens van EBI-medewerkers in gevaar gebracht. Ook zou T. zijn neef en cliënt bij witwassen en het voortzetten van drugshandel hebben geholpen. Het OM noemde T. een "onmisbare schakel" voor zijn neef Ridouan die vanuit zijn cel zijn criminele activiteiten voortzette en gewelddadige ontsnappingsplannen voorbereidde.

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat Youssef T. alleen maar boodschappenjongen is geweest tussen zijn neef Ridouan Taghi en diens handlangers buiten de gevangenis. Dat werd duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam. T. trad in december 2020 toe tot Taghi's advocatenteam en mocht zijn neef sinds maart vorig jaar als advocaat bezoeken.

Tijdens die bezoeken maakte T. "op grove wijze" misbruik van zijn rol van advocaat, zei het OM. Hij zou op een "doortrapte en heel erg doordachte" manier als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld hebben gefunctioneerd.

Bij de bezoeken spraken de twee op fluisterende toon met elkaar en wisselden ze berichten uit door met de hand en op een iPad geschreven berichten tegen het glas van de scheidingswand in de bezoekruimte te laten zien. Taghi kraste zijn instructies onmiddellijk weer door. Ondertussen spraken ze over andere, onschuldige zaken. T. zei eerder bij de rechter-commissaris dat hij onder druk was gezet en geen mensen in gevaar had gebracht, maar analyse van in het geheim gemaakte geluids- en video-opnames geeft volgens het OM een ander beeld.

Zo zou T. in opdracht van Taghi de namen van vier justitiemedewerkers aan een crimineel contact van Taghi hebben doorgegeven, omdat Taghi ze wilde gijzelen of ontvoeren om vrijlating af te dwingen. Via een corrupt contact bij de Belastingdienst moest iemand de adressen van de vier achterhalen. "Ik heb alles overgenomen, letterlijk", bevestigde T. naar Taghi.

Plan Bios

Dit gijzelingsplan was plan C. Maar het belangrijkste was plan B: plan Bios. Dat kwam erop neer dat handlangers van Taghi in het buitenland op zoek moesten naar voormalige commando's die een uitbraak uit de EBI konden organiseren. Taghi wees T. op twee filmpjes op YouTube waarop het interieur van de EBI te zien is. "Dan zie je mijn kamer." Hij zei dat hij een tv voor het raam zou zetten om aan te geven wat zijn cel was. Een zekere Jim moest ervoor zorgen dat de camera's werden uitgeschakeld. Taghi wond zich op een zeker moment op dat het zo lang duurde. "De blauwdruk had er al lang moeten zijn." Uit de camerabeelden blijkt dat T. knikt als Taghi hem vraagt of alles goed is geregeld. "Twee op het dak, zwaar geschut."

T. is vijf keer verhoord, maar wil niets zeggen over wat zijn rol precies is geweest. Tijdens de zitting van vandaag liet hij verstek gaan. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht. Dat komt erop neer dat hij als advocaat niets hoeft te zeggen over wat hij met zijn cliënt heeft besproken. Volgens het OM zijn de gesprekken tussen T. en Taghi op geen enkele manier over de verdediging van Taghi gegaan, maar vrijwel uitsluitend over criminele plannen en activiteiten.

Behalve over uitbraakpogingen zou het zijn gegaan over drugshandel en witwassen. Net als bij de gesprekken over plan C en plan Bios zou T. altijd precies hebben geweten waar Taghi het over had, of het nou ging over drugsdeals, transporten of vastgoed dat gekocht moest worden. Ook wist hij volgens hem OM aan wie hij de berichten moest doorgeven. Hij wist wat er speelde, gaf direct antwoord en hoefde geen vragen te stellen, zei de officier van justitie.

Verdediging

De advocaten van T., Haroon Raza en Yassine Bouchikhi, bestrijden dat hun cliënt ooit een naam heeft doorgeven. De vier justitiemedewerkers wier namen T. zou hebben doorgegeven, zijn volgens hen nooit in gevaar geweest. Ze verwijten het OM dat het bij het analyseren van het contact met Taghi "selectief" te werk is gegaan.

Raza zei dat T. niet alles doorgaf en de plannen vertraagde, zodat ze niet uitgevoerd zouden worden. Ook zei hij dat T. zich schaamt voor wat hij gedaan heeft en daarom niet naar de zitting is gekomen.

De rechtbank wees het verzoek van de advocaten om de voorlopige hechtenis van T. te schorsen af. Op 14 april volgt een nieuwe zitting. Die tijd heeft het OM nodig om nader onderzoek te doen, onder meer naar gegevensdragers die bij de arrestatie van T. in beslag zijn genomen.