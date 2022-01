Duitse springruiter Beerbaum onder vuur na onthullende reportage

Ludger Beerbaum, jarenlang een springruiter van wereldklasse, ligt na een onthullende reportage van Duitse tv-zender RTL onder vuur. Op die beelden is namelijk te zien dat een medewerker met een paal de voorbenen van het paard aanraakt, terwijl deze over een hindernis springt.

Het doel daarvan is om het paard op een pijnlijke manier te leren zijn voorbenen op te trekken, zodat hij de hindernispalen niet raakt. Ongeoorloofde trainingsmethodes, concludeerde RTL.

Dat een paard aangeraakt wordt bij het springen, is niet ongebruikelijk. Het is een manier om het paard hoger of beter te laten springen, maar is niet met alle materialen toegestaan. Een paard licht aanraken met bijvoorbeeld een bamboestok, is niet verboden. Het paard aantikken met een stok van massief hout of staal is dat daarentegen wel.

Beerbaum ontkent mishandeling

Beerbaum heeft inmiddels gereageerd op de aantijgingen. "Het gaat wel degelijk om toegestaan aanraken, uitgevoerd door een ervaren paardenspecialist. De staaf die werd gebruikt, is toegelaten. Hij meet niet langer dan drie meter en is maximaal twee kilogram zwaar."