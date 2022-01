Keeperstrainer Eijlers in selectie handbalmannen tegen Frankrijk na twee coronagevallen

Keeperstrainer Gerrie Eijlers zal vanavond minuten gaan maken onder de lat bij de handballers van Oranje. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK testten twee spelers namelijk positief op het coronavirus. Het gaat om keeper Dennis Schellekens en opbouwspeler Iso Sluijters. Beide spelers zitten nu in isolatie, zegt de handbalbond in een persbericht.

De besmetting van Schellekens levert een acuut keepersprobleem op. Nederland heeft zonder Schellekens maar één keeper over voor de confrontatie met regerend olympisch kampioen Frankrijk.

Om die reden heeft bondscoach Erlingur Richardsson de 41-jarige Eijlers bij de selectie gehaald. Hij staat voor de wedstrijd tegen Frankrijk als tweede doelman op het formulier, achter Bart Ravensbergen. Eijlers speelde ruim 22 jaar voor het Nederlands team en beëindigde in juni 2020 zijn carrière.