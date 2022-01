Waarom wil China invloed uitoefenen op Nederlandse academici?

Regelmatig is er nieuws over de invloed van China in het Nederlandse hoger onderwijs. Gisteren weer, met de onthulling van de NOS dat een onderzoekscentrum aan de Vrije Universiteit (VU) honderdduizenden euro's uit China krijgt, en daarmee een mensenrechtenvisie verspreidt die de machthebbers in Peking goed uitkomt. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de VU de subsidie stopgezet. Het geld zal worden teruggestort, zegt de universiteit.

Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd is gebleken dat het Cross-Cultural Human Rights Centre van de VU tussen 2018 en 2020 jaarlijks een bedrag van tussen de 250.000 en 300.000 euro heeft gekregen van de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing. Universiteiten in China hebben nauwe banden met de regerende communistische partij.

Daarvoor is interne rust nodig, wat een uitdaging is de enorme etnische en religieuze lappendeken die China is. Waar het centrale gezag wordt bedreigd, reageert de overheid met harde hand. Zo worden Oeigoeren in de onrustige regio Xinjiang in het uiterste noordwesten van het land massaal vastgezet in werkkampen om een dreigende opstand te voorkomen. Ook verstevigt Peking de laatste paar jaar zijn greep op het op papier autonome Hongkong. Alles om alle neuzen dezelfde kant op te zetten.

Tegenover zulke methodes in het binnenland, leunt China meer op "soft power" in het buitenland. Chinese verhalen 'goed' vertellen, in Xi-jargon. Meermaals benadrukte Xi Jinping daarbij de rol van propaganda als sleutel tot succes in het enorme project om de wereldwijde publieke opinie in het voordeel van China te keren. Want het land zit met een imagoprobleem op het gebied van de mensenrechten.

'Zuidelijke' mensenrechten

Enerzijds hamert China erop dat het soeverein is, dat geen andere staat of internationale organisatie zich mag bemoeien met binnenlandse aangelegenheden zoals de situatie in Xinjiang of Honkong. Maar tegelijkertijd is het lid van de Verenigde Naties en gebonden aan internationale mensenrechtenverdragen, waardoor China toch blootstaat aan kritiek uit het buitenland.

Al jaren stelt Peking dat het Westen China op het gebied van de mensenrechten veroordeelt omdat het de Chinese cultuur niet snapt. China propageert daarom, als alternatief voor de klassieke, op westerse leest geschoeide denkbeelden over mensenrechten, een 'zuidelijke' mensenrechtenvisie.

Daarin zijn niet de rechten van het individu leidend, zoals in het Westen, maar de rechten van de maatschappij als geheel. Volgens China hoort het belang van economische ontwikkeling bijvoorbeeld ook tot de mensenrechten. Die kan prevaleren boven individuele rechten, vindt Peking.

Dat is onder meer te zien in Xinjiang. Na een serie aanslagen werden ruim een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden in interneringskampen geplaatst. De laatste jaren krijgt die Chinese visie steun van veel landen in Afrika, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika in de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Een organisatie die bij de VN die visie actief ondersteunt is het Cross-Cultural Human Rights Centre van de VU, waarvan de universiteit de subsidie dus heeft stopgezet naar aanleiding van de berichtgeving van gisteren.