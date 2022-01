Ozan Kökcu behoedde broertje Orkun voor zelfde fouten: 'Aangeraden hier te blijven'

Op de pleintjes in het Haarlemse Schalkwijk zullen de jeugdvrienden van de gebroeders Kökcu de carrières daarom met opgetrokken wenkbrauwen hebben gevolgd. Want Ozan was toch echt de koning van de straat en werd bij het 'poten' zonder uitzondering als eerste gekozen. Orkun was een uitstekende voetballer, maar viel toch minder op.

Spijt komt niet in zijn woordenboek voor. Jaloezie heeft hij nooit gehad. Toch lijkt het wrang dat Ozan Kökcu (23) na een mislukt buitenlands avontuur bij Telstar weer helemaal onderaan de ladder moet beginnen, terwijl zijn twee jaar jongere broertje Orkun bij Feyenoord is uitgegroeid tot basisspeler.

Op 18-jarige leeftijd besloot hij vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord naar het Turkse Bursaspor te verkassen. Hij had ook naar Fenerbahçe kunnen gaan, maar Bursaspor stond bekend als opleidingsclub en dus leek dat beter voor zijn ontwikkeling.

"Enes Ünal, de oud-topscorer van FC Twente, was een mooi voorbeeld van zo'n opgeleide speler van Bursaspor. En zo waren er meer gevallen. Het was dus echt een heel bewuste keuze. Ik had namelijk ook voor de centjes bij Fenerbahçe kunnen gaan."

Zijn tijd in Turkije draaide echter uit op een deceptie. Kökcu kwam niet verder dan een handjevol wedstrijden in het eerste en werd twee keer verhuurd, aan RKC Waalwijk en Giresunspor. In de Turkse competitie bleek, meer dan Kökcu dacht, de nadruk te liggen op geld en presteren. In de praktijk was er geen tijd en ruimte voor het ontwikkelen van jonge spelers.

Toen ook nog het volledige bestuur werd vervangen, was voor Kökcu de maat vol. "De mensen die me hadden gehaald waren er niet meer. Ik had voor vier jaar getekend en er was een plan voor me uitgestippeld, maar dat kon toen de prullenbak in. Dat was wel heel moeilijk."

Wijze raad

Op het moment dat zijn broertje een paar jaar later voor dezelfde keuze kwam te staan, gaf hij hem wijze raad, zoals dat een oudere broer betaamt. In Turkije houden ze alle Turkse talenten in Europa nauwlettend in de gaten en op het moment dat Orkun voor zijn doorbraak stond kreeg hij onder meer een aanbieding van topclub Galatasaray.