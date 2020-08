Geen twijfel wie dé held is bij Bayern: 'Neuer was simpelweg ongelooflijk'

Manuel Neuer - Pro Shots

Met enkele fraaie en belangrijke reddingen had Manuel Neuer zondagavond een belangrijk aandeel in de zege van Bayern München in de finale van de Champions League. De 1-0 overwinning van de Duitsers op Paris Saint-Germain was volgens voormalig topkeeper Peter Schmeichel vooral op het conto van de Duitse doelman te schrijven. Zelf won Schmeichel in 1999 de Champions League met Manchester United door in de eindstrijd Bayern te verslaan. "Neuer was simpelweg ongelooflijk", zei de Deen, die als analist werkzaam is voor de Amerikaanse tv-zender CBS. "Bayern zou dit toernooi met geen enkele andere doelman hebben gewonnen."

Ook Thomas Müller erkende de waarde die Neuer had voor het team. "Ik weet niet hoe het er van buitenaf uitzag, maar het voelde alsof we het verdienden. We hadden wat geluk en een zekere Manuel Neuer tussen de palen. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we stonden er wel." Goed en leuk team Neuer zelf prees vooral zijn teamgenoten. "We verdienden het, maar het is ook een droom die uitkomt. Ik heb nog nooit in zo'n goed en leuk team gespeeld." Serge Gnabry sloot zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. "De teamgeest van deze ploeg is geweldig. We blijven vechten voor elkaar en we hebben een sterke band. Hopelijk kunnen we daarop voortborduren en meer prijzen winnen." Coman: 'Voel het verdriet van heel Parijs' Matchwinner Kingsley Coman, hij maakte de enige goal, leefde mee met tegenstander Paris Saint-Germain. De Fransman is geboren in Parijs en speelde lang in de jeugdopleiding van PSG.

Bayern viert de treffer van Kingsley Coman (m) - Reuters

"Dat doelpunt gaf me een onbeschrijflijk gevoel, maar ik voelde ook het verdriet van heel Parijs. Ze hebben een geweldig seizoen gehad", zei Coman, die zich op achtjarige leeftijd aanmeldde bij PSG. "Natuurlijk geef ik me voor de volle honderd procent voor Bayern. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed toen ik naar al die verdrietige spelers van PSG keek." Arjen Robben feliciteerde zijn voormalig ploeggenoten met de zege: