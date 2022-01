Conte wil Bergwijn niet kwijt na 'jongensdroom': 'Eigenschappen die niemand anders heeft'

Bergwijn draaide het duel om met twee doelpunten in blessuretijd: in de 95e en 97e minuut. "Het is fantastisch", vertelde hij na afloop. "Het is de droom van elke jongen om een wedstrijd op deze manier om te draaien. De fans hebben een geweldige dag gehad. De trainer vertelde me dat ik moest scoren en ik heb twee keer gescoord."

Spurs-trainer Antonio Conte benadrukte namelijk nog maar eens dat hij Bergwijn niet kwijt wil. "Hij is voor ons een belangrijke speler, omdat hij eigenschappen heeft die we in onze ploeg niet veel hebben. Hij is een creatieve speler en ik denk dat hij blij is om bij ons te blijven."

De sensationele invalbeurt van Bergwijn komt op een belangrijk moment in de transferperiode. Ajax wil de 24-jarige aanvaller hebben als vervanger van de naar Sjachtar Donetsk vertrokken David Neres . Directeur voetbalzaken Marc Overmars was al in vergaande onderhandeling met Spurs, maar rond kwam de deal nog niet. Ook Bergwijn stond open voor een vertrek naar Amsterdam.

Conte over supersub Bergwijn: 'Weinig spelers in selectie met creativiteit van Bergwijn' - NOS

Conte: "Steven is technisch goed, hij kan zijn man voorbij en hij is in goede fysieke conditie. Hij is een belangrijke optie voor mij: ik kan hem in de basis zetten, maar ook later in de wedstrijd brengen."

De Britse dagbladen pakten flink uit over de avond in Leicester. "Sinds de overwinning op Ajax vierde Tottenham niet zo feest", schrijft The Sun. De krant suggereert dat Spurs zich wel eens anders zullen opstellen in de onderhandelingen over een vertrek van Bergwijn. Volgens The Daily Mail zorgde Bergwijn "ervoor dat niemand"

The Daily Mail: "Bergwijn zorgde ervoor dat niemand deze wedstrijd ooit zal vergeten"

The Guardian 'sent Spurs fans into delirium'

Terug naar Ajax?

De 24-jarige Bergwijn speelde zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar nooit in het eerste elftal. In 2011 vertrok hij naar PSV, waar hij uitgroeide tot een belangrijke speler. Hij maakte twee jaar geleden de overstap van PSV naar Tottenham Hotspur voor ongeveer 30 miljoen euro. Hij heeft nog een contract tot 2025.