Van de Zandschulp door in Melbourne en treft weer Medvedev: 'Fitter dan op US Open'

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde bereikt van de Australian Open. Dat gebeurde nadat zijn tegenstander Richard Gasquet in de derde set moest opgeven met een blessure. In Melbourne stond het op dat moment 1-1 in sets. Gasquet won de openingsset met 6-4, maar Van de Zandschulp schreef de tweede op zijn naam met 6-0 en stond ook in de derde al met 4-0 voor. Uitstekende service Van de Zandschulp begon moeizaam aan de partij en hij leek zich te storen aan de laagstaande zon op de baan. Bij 1-1 moest hij meteen zijn servicegame inleveren en die break achterstand kwam hij niet meer te boven. Toch was hij op de service van Gasquet elke keer dicht bij een break, maar hij trok steeds aan het kortste eind. De service van de 26-jarige Van de Zandschulp liep verder uitstekend en het leek alsof hij de eerste set nodig had om wakker te worden. In de tweede set denderde hij over de 35-jarige Gasquet heen, die ook steeds moeizamer leek te bewegen op de baan in Melbourne. Bekijk hieronder een samenvatting van de wedstrijd tussen Botic van de Zandschulp en Richard Gasquet.

Na 25 minuten tennissen ging de tweede set met 6-0 naar Van de Zandschulp, die ook in de derde set verderging met waar hij mee bezig was. Bij 4-0 leek het echt niet meer te gaan met Gasquet en moest hij opgeven met een blessure. Het is nog onduidelijk wat voor blessure dat is. "Ik merkte vanaf het begin dat hij heel snel speelde en dat hij de punten kort wilde houden", vertelde Van de Zandschulp na afloop. "Ik wist in het begin niet wat hij had, maar ik zat ook te wachten op het moment dat hij naar het net zou komen om mij een hand te geven." Weer tegen Medvedev Met het bereiken van de derde ronde is Van de Zandschulp de eerste Nederlandse tennisser in de derde ronde van de Australian Open sinds Robin Haase in 2011. In de derde ronde treft Van de Zandschulp opnieuw Daniil Medvedev. Vorig seizoen speelde Van de Zandschulp in de kwartfinales van de US Open nog tegen Medvedev en verloor hij in vier sets van de latere winnaar van het toernooi in New York. Medvedev won in Melbourne van Nick Kyrgios met 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2.

Daniil Medvedev en Botic van de Zandschulp tijdens de US Open - AFP