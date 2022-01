We laten het virus (gecontroleerd) uitrazen, is daarmee het eindspel begonnen?

"Deze golf gaat vanzelf weer dalen door zoiets als populatie-immuniteit", concludeert Van Zelst. "Dat woord is in Nederland vervuild geraakt. Maar het betekent dat er tijdelijk zoveel immuniteit is in de samenleving dat het aantal besmettingen weer gaat dalen." Omdat honderdduizenden mensen het virus gaan krijgen, heeft het virus steeds meer moeite om nog mensen tegen te komen die nog vatbaar zijn, legt Rosendaal uit: "Semi-groepsimmuniteit."

Het RIVM zei gisteren dat het doel nog altijd is om het R-getal (het aantal mensen dat een besmet persoon zelf besmet) onder de 1 te krijgen, zodat de golf gaat dalen. Maar volgens de wetenschappers gaan we dat in Nederland voor het eerst proberen zonder extra maatregelen, zoals een lockdown.

De opvatting dat het een vrij unieke situatie is, wordt gedeeld door Jacco Wallinga, infectieziektenmodelleur van het RIVM. "De maatregelen worden losser, terwijl de infecties fors oplopen. Dat kun je uitrazen noemen. Maar als het nodig is, zal alsnog op de rem worden getrapt. Dus van ongecontroleerd uitrazen is geen sprake."

Marino van Zelst, infectieziektenmodelleur van de WUR, gaat nog een stap verder: "Dit is ongecontroleerd uitrazen. Als je tienduizenden besmettingen per dag gaat accepteren, dan heb je het niet meer onder controle."

"Wat we nu doen, is het virus laten uitrazen", stelt Frits Rosendaal, epidemioloog van het LUMC, onomwonden. "Het idee was altijd om door maatregelen het aantal besmettingen te onderdrukken. Die gedachte lijkt niet meer prominent aanwezig."

"Het wordt heftig en kort", denkt Van Zelst. Als we alle maatregelen zouden loslaten, zou het nog sneller gaan, maar de vraag is of de samenleving dat aankan. "Hoe hoger de piek, hoe sneller de golf voorbij is. Maar dan krijg je mogelijk een overbelasting van de zorg", aldus Rosendaal. Hij vindt het daarom logisch dat ervoor is gekozen om de golf over een langere periode uit te smeren.

"Semi-groepsimmuniteit vind ik wel goed uitgedrukt", zegt Wallinga. "Als je geen enkele maatregel meer zou hebben en het virus volledig zou loslaten, dan bereik je groepsimmuniteit. Dat is nu niet het geval, want er is nog wel een aantal maatregelen." Het is dus een combinatie van immuniteit en maatregelen die voor het dalen van de golf moet gaan zorgen.

De ziekenhuisopnames gaan, zodra ook ouderen omikron krijgen, inderdaad vanzelf stijgen, denken de epidemiologen. Maar volgens de Belgische hoogleraar virologie Marc Van Ranst (KU Leuven) is de inschatting van het RIVM veel te somber. Net als Rosendaal riep hij in november al dat de komst van omikron goed nieuws was. "Het omikronvirus is echt minder ziekmakend. De infectie is meer in de bovenste luchtwegen en minder in de onderste luchtwegen", aldus Van Ranst.

Er is volgens hem daarom in Nederland nog wel ruimte om verder te versoepelen, bijvoorbeeld door het verruimen van de quarantaineregels. "Als je omikron hebt, maar geen symptomen, dan mag je in België in de kritische sectoren blijven werken. Mits je een FFP2-masker draagt."