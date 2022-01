'Undercoveragenten ingezet om hoofdverdachte zaak-Mallorca te laten praten'

De politie heeft undercoveragenten ingezet om de hoofdverdachte van de mishandeling op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman omkwam, aan het praten te krijgen. Dat meldt NU.nl, dat stukken inzag over de zaak.

De inzet van undercoveragenten is een zwaar opsporingsmiddel. In ieder geval twee agenten spraken volgens het nieuwsmedium met hoofdverdachte Sanil B. op de luchtplaats van de gevangenis waar hij vastzit. Zij deden zich voor als medegevangenen.

Geschopt

B. geeft in een van die gesprekken toe dat hij Heuvelman heeft geschopt en dat het slachtoffer daaraan zou zijn overleden, maar later zegt hij dat hij het zich niet meer kan herinneren omdat hij veel drank op had op die dag.

Het verhaal van B. bevat meer tegenstrijdigheden. Hij vertelt namelijk ook dat hij veronderstelde dat hij niet bij de dood van Heuvelman betrokken was. Daarom had hij zijn schoenen en kleren aan de politie overgedragen voor dna-onderzoek. Dat noemt hij zijn grootste fout. Op de schoenen van B. zou dna van Heuvelman zijn aangetroffen.

De advocaat van B. zei in november bij de pro-formazitting dat het nog te vroeg was voor conclusies over het dna-onderzoek. Hij sprak van een klein dna-spoor, waarvan nog niet duidelijk is of het bijvoorbeeld van huid, haar of speeksel komt.

Verdachten ontkennen betrokkenheid

In november vond de eerste zitting plaats voor vijf verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling. De drie hoofdverdachten, onder wie dus ook B., bekenden toen bijna alle geweldsincidenten. Zij ontkenden echter betrokken te zijn geweest bij de dood van Heuvelman. Morgen volgt de volgende regiezitting in de zaak.

Gisteren werd bekend dat een belangrijke getuige zich bij de politie heeft gemeld. Hij heeft mogelijk beelden gemaakt van de fatale mishandeling. De politie was al langere tijd naar hem op zoek en toonde eerder beelden waarop de man onherkenbaar was gemaakt. Afgelopen dinsdag werden in het programma Opsporing Verzocht echter beelden getoond waarop de man wel duidelijk te zien was. De man is geen verdachte in de zaak.