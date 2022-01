Nog steeds veel steekincidenten onder jongeren, messenverbod pas in 2023

Het aantal jonge steekverdachten was ook afgelopen jaar weer groot, blijkt uit een inventarisatie van de politie. Er waren weliswaar iets minder minderjarige en jongvolwassen verdachten dan het jaar ervoor, maar het aantal ligt nog steeds hoog gekeken naar de laatste vijf jaar.

Opvallend zijn de verschuivingen binnen regio's: zo was het aantal minderjarige verdachten van steekincidenten in Amsterdam vorig jaar een stuk lager dan in 2020, terwijl het aantal in Den Haag juist fors steeg.

Behalve in Den Haag was alleen bij de regionale politie-eenheden Oost-Nederland en Zeeland-West-Brabant een stijging te zien ten opzichte van het jaar ervoor. In de rest van de regio's nam het aantal minderjarige steekverdachten licht af, al is het landelijke totaal met bijna 300 verdachten nog steeds een stuk hoger dan in 2017.

Het messenprobleem onder minderjarigen speelt met name in de Randstad, maar ook daarbuiten is het zichtbaar: