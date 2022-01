Een jaar Biden: grote ambities, nog grotere verdeeldheid

Bidens belangrijkste probleem zit in de geboekte resultaten. Waar in de beginperiode de 'terugkeer van redelijkheid' nog voor enthousiasme zorgde, lijkt in de laatste maanden alles te mislukken. En tot Bidens frustratie is het uitgerekend steeds een handjevol van zijn partijgenoten dat verdere successen blokkeert.

Inmiddels lijkt dat optimisme zelfs onder Bidens aanhang te verbleken. Werd hij bij zijn aantreden nog gewaardeerd door 53 procent van de Amerikanen, sinds afgelopen najaar bungelt dat cijfer in peilingen steevast rond de 40 procent of daaronder. Alleen Donald Trump deed het na een jaar presidentschap slechter.

Vandaag een jaar geleden werd Biden geïnaugureerd op de trappen van het Capitool in Washington. Het was twee weken na de schok van de bestorming van datzelfde gebouw. Maar op 20 januari 2021 was er toch voorzichtig hoop op een klein beetje nieuwe energie en wat meer eenheid in het land.

"Biden heeft een slechte week", "de plannen van de president verwelken", "wat is er mis met Joe Biden?" De Amerikaanse president heeft het zwaar. Koppen in de kranten herinneren Amerikanen er de laatste weken aan dat hun president nog maar weinig voor elkaar krijgt.

Biden werd zo de compromiskandidaat, die meteen een flink probleem had. Hij was nu de voorman van een sterk verdeelde partij. Zijn belangrijkste missie werd een succes: Trump werd verslagen. Maar de tachtig miljoen Amerikanen die op hem gestemd hadden, vormden een bonte coalitie van linkse idealisten tot verstokte conservatieven. Nu Trump weg was, wilden zij allemaal iets anders met Amerika.

Hoe hard die confrontatie ook was, over één ding waren alle Democraten het eens: Donald Trump moest verslagen worden. Om dat te bereiken, ging de partijtop achter de ervaren en veruit bekendste kandidaat Joe Biden staan. De progressieven beloofden Bidens kandidatuur te steunen, maar eisten in ruil daarvoor vergaande inspraak in zijn beleid.

De problemen waar Biden mee kampt, zijn terug te voeren op de route naar zijn nominatie, in het voorjaar van 2020. De voorverkiezing binnen de Democratische Partij mondde uit in een fel ideologisch gevecht. Voor Amerikaanse begrippen zeer linkse Democraten daagden de gevestigde orde binnen de partij uit en eisten grote sociale veranderingen. Zij kregen enorme menigtes op de been, het partij-establishment kon maar moeilijk een antwoord vinden.

Keukentafel

In de eerste periode na de inauguratie ging dat nog goed. In de opluchting over het einde van de sfeer van conflict en chaos in de Trump-jaren, hield Biden zijn aanhang bij elkaar. Amerika keerde terug in het Klimaatakkoord van Parijs, de wetenschap kwam weer centraal te staan in het coronabeleid, de immigratiestop uit moslimlanden werd teruggedraaid.

Met ongeëvenaarde coronasteunpakketten bereikte de nieuwe regering in die eerste maanden de keukentafels van alle Amerikanen. En in de zomer behaalde Biden zijn tot nu toe grootste overwinning in het Congres: met steun uit beide partijen werd een infrastructuurplan aangenomen waar het land al vijftien jaar naar snakte. Eindelijk ging Amerika z'n verouderde wegen, bruggen, vliegvelden en internetverbindingen serieus aanpakken.