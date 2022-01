Oud-finaliste Muguruza al uitgeschakeld op Australian Open

Twee jaar geleden haalde Muguruza nog de finale in Melbourne. Ze verloor toen in drie sets van de Amerikaanse Sofia Kenin. Eind vorig seizoen won Muguruza nog de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het jaar.

Garbiñe Muguruza is al in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Spaanse nummer drie van de wereld verloor in twee sets van Alizé Cornet uit Frankrijk: 6-3, 6-3.

Volgens Muguruza werd haar voorbereiding ernstig verstoord door een corona-uitbraak in haar team. "Het was een behoorlijk stressvolle start van het jaar", vertelde ze na afloop. "Mijn team kreeg corona voordat we hier kwamen, waardoor we vijftien dagen apart hebben geleefd."

"Het was moeilijk voor mij om een goede voorbereiding te draaien en goed te presteren", aldus Muguruza, die als derde was geplaatst in Melbourne. "Het is prima om altijd alleen te trainen en ik vond het leuk, maar het is ook een lastig deel van het jaar. Fysiek voelde ik me hier ook niet op mijn best."

Voor de 31-jarige Cornet, die bezig is aan haar 63ste grandslamtoernooi, was het haar tiende zege op een speelster uit de wereldwijde top-5. Ze treft in de derde ronde Tamara Zidansek uit Slovenië, die in de eerste ronde nog voormalig dubbelpartner Arantxa Rus uitschakelde.