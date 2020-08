Geboren Parijzenaar Coman kopt Bayern München naar zesde Champions League-titel

Bayern München viert de zesde eindzege in de Champions League/Europa Cup 1 - Getty Images

Bayern München heeft in Lissabon voor de zesde keer de Champions League (voorheen de Europa Cup I) weten te winnen. De Fransman Kingsley Coman verwierf een plek in de geschiedenisboeken van de Duitse club door de winnende treffer te maken in een vermakelijke finale tegen Paris Saint-Germain: 1-0. De Duitsers komen daarmee qua Champions League-titels op gelijke hoogte met Liverpool. Alleen Real Madrid (dertien) en AC Milan (zeven) wonnen het belangrijkste Europese clubtoernooi vaker. Bayern-spits Robert Lewandowski is na Johan Cruijff in 1972 de tweede voetballer die in één seizoen de landstitel, het bekertoernooi en de Champions League heeft weten te winnen en in alle drie de competities topscorer is geworden. De Pool scoorde in de Champions League vijftien keer.

Afwachtend begin Na een van beide ploegen afwachtend begin kwam de wedstrijd na ruim een kwartier los met een grote kans voor Neymar. De PSG-aanvaller miste wat geluk bij zijn lage schuiver, die via de voet en de hand van Bayern-doelman Manuel Neuer naast het Duitse doel verdween.

Neymar stuit op Manuel Neuer in de CL-finale tussen Bayern München en PSG - Getty Images

Het antwoord kwam enkele minuten later van de Duitsers met een schot op de paal van topscorer Robert Lewandowski. die daarna ook van dichtbij in de handen van doelman Keylar Navas kopte. Het in een Champions League-finale debuterende Paris Saint-Germain verschool zich niet. Ángel Di María (over) en Ander Herrera (naast) stelden met venijnige schoten Bayern-doelman Neuer op de proef, maar het was vooral Kylian Mbappé die het gif in zijn schoenen miste. De Franse steraanvaller schoot na een mooie combinatie met Herrera in riante positie de bal recht in de handen van Neuer. Bayern dacht vlak voor rust recht te hebben op een strafschop toen PSG-verdediger Thilo Kehrer even licht aan de schouder hing van Kingsley Coman, die zich vervolgens gretig liet vallen. Arbiter Daniele Orsato zag er na een kort consult met de VAR geen penalty in.

Robert Lewandowski schiet op doel - Reuters

Net als in de eerste helft begonnen Bayern en PSG wat voorzichtig aan het tweede bedrijf, totdat geboren Parijzenaar en voormalig PSG-jeugdspeler Coman in de 59ste minuut de 1-0 binnenkopte voor Bayern na een voorzet op maat van Joshua Kimmich. De Fransen waren daarna even de weg kwijt, waarbij Coman verzuimde om in die fase de genadeklap uit delen. Zijn schot werd geblokt.

Bayern viert de treffer van Kingsley Coman (m) - Reuters

PSG gaf echter niet op. Marquinhos zette op een harde en lage voorzet zijn voet tegen bal, maar Neuer lette goed op. Ook Di María werd gevaarlijk in het zestienmetergebied, de defensie van Bayern stond echter als een huis. Bij Paris Saint-Germain was in de slotfase het beste er wel van af, waardoor Bayern in zijn elfde Champions League-finale betrekkelijk eenvoudig overeind bleef. Heel even was PSG via Neymar in blessuretijd nog gevaarlijk toen de aanvaller de bal na een snelle counter van Mbappé net niet de juiste richting kon geven.