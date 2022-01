Wekdienst 20/1: The Voice-uitzending van BOOS online • Coronadebat in Kamer

Goedemorgen! Vandaag komt het BNNVARA-programma BOOS met de nu al veelbesproken uitzending over The Voice of Holland. En in Den Haag is er weer een technische briefing over het coronavirus, met aansluitend een Kamerdebat.

We beginnen met het weer. In de ochtend trekken van noordwest naar zuidoost enkele winterse buien over het land. Overdag is er geregeld ruimte voor de zon, maar ook dan trekken enkele buien over het land, met kans op natte sneeuw en hagel. Het wordt een graad of 5 bij een gure noordwestenwind. Ook in de avond en nacht blijven er enkele winterse buien vallen.

Weerkaart 20 januari - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het YouTube-programma BOOS van BNNVARA publiceert om 16.00 uur de uitzending over The Voice of Holland. Daarin wordt aandacht besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Eerdere onthullingen daarover leidden al tot het voorlopige einde van het programma en meerdere aangiftes.

RIVM-baas Jaap van Dissel praat de Tweede Kamer vanaf 09.30 uur bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarna is er een Kamerdebat.

Een van de advocaten van Ridouan Taghi moet voor de rechter verschijnen. Het gaat om Youssef T., die in oktober werd opgepakt. Het OM verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie. Ook zou hij met Taghi hebben gesproken over een uitbraak en drugshandel. Wat heb je gemist? De VU in Amsterdam zet de subsidie stop die de universiteit ontvangt uit China voor het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC). Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS over de gang van zaken bij het onderzoekscentrum. Het bedrag dat de universiteit voor dit jaar al heeft ontvangen, wordt teruggestort. Verschillende medewerkers van het centrum van de VU hebben het in openbare uitingen opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid, en bijvoorbeeld ontkend dat China de Oeigoeren onderdrukt. Vanwege die uitspraken in combinatie met de financiering uit China ontstonden twijfels over de academische onafhankelijkheid die medewerkers van het centrum hebben bij de uitvoering van hun onderzoek. De VU zegt nu dat "zelfs de 'schijn van' afhankelijkheid van het onderzoek onacceptabel is" en daarom passende maatregelen te nemen. Een daarvan is het stopzetten van de subsidie. In een eerdere reactie zei de VU nog: "Het onderzoek van het CCHRC is zoals het past bij de VU: onafhankelijk, interdisciplinair, dialogisch en maatschappelijk relevant." Ander nieuws uit de nacht: Biden verwacht dat Poetin Oekraïne binnenvalt: mocht Rusland inderdaad overgaan tot het binnenvallen van Oekraïne, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, aldus Biden.

Internationale Rode Kruis doelwit van grote cyberaanval: bij de aanval zijn gegevens van mogelijk 515.000 "extreem kwetsbare mensen" buitgemaakt.

Noodhulp bereikt Tonga, ook telefoonverbinding weer hersteld: Australië en Nieuw-Zeeland hebben militaire transportvliegtuigen met hulpmiddelen gestuurd. En dan nog even dit: In het hele land openden theaters, musea en andere culturele instellingen gisteren de deuren. Ze wilden een vuist maken tegen de gedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen. Een overzicht van alle acties. "Ik ben officieel geregistreerd als overtreder":

Zo werd vandaag actie gevoerd door de cultuursector - NOS