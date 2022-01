Zo gepiept of uitputtingsslag? Dammer Boomstra jaagt op wereldtitel in tiebreak

Een ding is zeker: aan het einde van deze dag is bekend wie zich wereldkampioen dammen mag noemen. Roel Boomstra kan zijn derde titel al voor lunchtijd binnen hebben, maar het zou ook zomaar kunnen dat de beslissing pas laat in de avond valt. De strijd om de wereldtitel wordt in Eindhoven namelijk beslist in een bliksemsnelle tiebreak, waarin de spelers steeds kortere partijen spelen met weinig pauze tussendoor. Boomstra heeft nog één overwinning nodig voor zijn derde wereldtitel, terwijl de Russische titelhouder Aleksandr Schwartzman nog drie partijen moet winnen. Als die kortere partijen net als het merendeel van de reguliere partijen in remise eindigen, kan het op de slotdag nog een lange zit worden.

Zo werkt de beslissende tiebreak op het WK

De beslissende WK-dag begint om 11.00 uur met de eerste rapid-partij, die ongeveer een uur duurt. Als er geen winnaar komt, spelen de spelers nog maximaal twee rapid-partijen. Mochten ook die partijen in remise eindigen, dan gaan de spelers door met maximaal drie blitz-partijen, die ongeveer dertig minuten duren. Is er dan nog geen winnaar, dan begint de 'superblitz'. Dit is de snelste vorm van dammen, waarbij spelers in het uiterste geval slechts twee seconden bedenktijd per zet hebben. Tussen elke partij zit steeds maximaal een kwartier, afgezien van een lunchpauze.

Damcommentator Ester van Muijen hoopt op zo'n spannende apotheose. "Ik zou het eigenlijk wel jammer vinden als in de eerste partij al een beslissing valt." Wereldwijd hoorden damliefhebbers de afgelopen twee weken het commentaar van Van Muijen bij de partijen. De beelden van de wedstrijden werden meer dan een miljoen keer bekeken op de website van de organisatie. Middernacht? Van de twaalf reguliere partijen in de WK-strijd ging de winst één keer naar Boomstra en eindigden maar liefst elf duels in remise. Na zes duels zonder winnaar speelden de Nederlander en de Rus ook al een tiebreak. Die werd na een lange dag gewonnen door Boomstra. "Pas in de superblitz-barrage viel de beslissing. Dat was om half zeven 's avonds. In theorie kunnen ze vandaag ook pas om middernacht klaar zijn, maar dat verwacht ik niet", aldus Van Muijen.

De strijd om de wereldtitel vindt plaats voor een lege tribune in Eindhoven - ANP

In principe zou de WK-strijd vandaag uit kunnen lopen op een enorme uitputtingsslag voor beide spelers. "Bij een gewone partij heb je een hele avond om mentaal te herstellen en te zorgen dat je klaar bent voor de volgende partij. Maar nu zit er bijna geen tijd tussen", legt Van Muijen uit. "Het is echt slopend. In de vorige tiebreak bleven de partijen wel tot het einde van een heel hoog niveau. Het is nu ook de hoop dat het kampioenschap niet door een heel domme blunder wordt beslist." Rus op papier beter Op papier is de Russische titelhouder Schwartzman de betere in de snelle blitz-partijen: hij is tienvoudig wereldkampioen in die discipline. "Dus je zou zeggen: hij heeft de beste kansen. Maar het is wel iets anders om alleen maar partijen tegen Boomstra te spelen. In de vorige tiebreak was Roel wel duidelijk de sterkere", aldus Van Muijen.

Roel Boomstra (r) versloeg Aleksandr Schwartzman in de strijd om de wereldtitel in 2019 na een tiebreak - ANP

Dat was ook zo in 2019, toen Boomstra zijn tweede wereldtitel veroverde door in de beslissende tiebreak met dezelfde Schwartzman af te rekenen. Bovendien staat de 28-jarige Nederlander er een stuk beter voor dan zijn 54-jarige tegenstander. "De kans is niet groot, maar je weet het nooit", zo keek de Russische titelverdediger woensdag vooruit naar de ontknoping in de titelstrijd. Rob Clerc, de coach van Roel Boomstra, had aan het begin van het toernooi wat kritiek op het spel van vijfvoudig wereldkampioen Aleksandr Schwartzman. "Hij speelt hier om remise te spelen tegen Roel."