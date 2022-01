Advocaat en 'boodschappenjongen' van Taghi voor de rechter

"Ja, ik geef toe dat ik boodschappen vanuit de EBI naar buiten heb gebracht", zei de verdachte kort na zijn arrestatie. Op de vraag of hij onder druk was gezet, was het antwoord: "Laat ik het zo zeggen, ik heb dit niet uit vrije wil gedaan." Aan het woord is Youssef T., een van de advocaten en tevens een neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. De citaten komen uit processtukken die NRC deze maand onder ogen kreeg. Vandaag behandelt de rechtbank in Amsterdam de zaak van T. in een pro-formazitting. De rechtbank beoordeelt of hij langer mag worden vastgehouden, het OM vertelt hoe het met het onderzoek gaat en de verdediging kan onderzoekswensen indienen.

Na de aanhouding van T. dit najaar kondigde het toenmalige demissionaire kabinet verscherpt toezicht aan op de advocatuur. Plannen daarvoor waren al in de maak. Of een verdachte zich in de toekomst door een familielid kan laten bijstaan, is onduidelijk. Nu is dat wettelijk toegestaan.

De aanhouding van T. begin oktober was de zoveelste wending in de zaak tegen de drugsbende die onder meer in verband wordt gebracht met de moorden op een broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Afgaand op de stukken die NRC mocht lezen, heeft hij een bekentenis afgelegd. "Ik heb informatie doorgegeven", zei hij. Hij zei dat hij niet wist naar wie die informatie ging en dat hij niemand in gevaar heeft gebracht.

Het OM maakte na de aanhouding van Youssef T. bekend dat Taghi bezig was een gewelddadige ontsnapping te organiseren. De processtukken waaruit NRC citeert, gaan daar gedetailleerder op in. In het eerste scenario zou Taghi bij een zitting in het Marengo-proces door "pro's" moeten worden bevrijd. "Het moet op de Navy SEALs-manier", zou Taghi aan T. hebben geschreven. Scenario twee was een ontsnapping uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij vastzit. Taghi zou daarbij hebben gedacht aan het platleggen van zendmasten en de stroomvoorziening en het blokkeren van wegen of het onbegaanbaar maken van wegen met 1500 liter olie. Taghi heeft volgens politie en justitie al voor zijn arrestatie, in Dubai in 2019, plannen voor een ontsnapping gemaakt. Een bemiddelaar zou daarvoor in ruil voor tientallen miljoenen euro's commando's moeten rekruteren, mogelijk van de Balkan. De EBI in Vught is een soort gevangenis in een gevangenis. Het complex wordt zo zwaar bewaakt dat er nooit iemand is ontsnapt:

EBI Vught: een onneembare vesting - NOS

In het derde scenario zou Taghi vier leidinggevenden van de EBI willen ontvoeren of gijzelen om zo zijn vrijlating af te dwingen. "Dat is plan C, code Mega Mindy. Als ik dat zeg moet plan C, oké!", zou Taghi hebben geschreven. T. heeft de berichten mogelijk via Signal verstuurd. Op zijn telefoon zijn volgens de stukken 69 foto's aangetroffen met "chats" met verschillende personen uit de organisatie van Taghi. Volgens NRC zijn vier medewerkers van de EBI na de aanhouding van T. met spoed ondergedoken, uit angst voor gewelddadige acties uit kringen rond Taghi. Beroepsgeheim Ridouan Taghi heeft via advocaat Inez Weski laten weten dat hij niet met ontsnappingsplannen bezig was. Berichten daarover zouden bedoeld zijn om rechten van verdachten en gedetineerden in te perken. T. stelt zich volgens NRC op het standpunt dat hij niets over de zaak mag zeggen, zolang zijn cliënt Taghi hem geen toestemming geeft. Hij beroept zich op zijn beroepsgeheim als advocaat. Een van de vragen die mogelijk vandaag aan de orde komen is of dat nog wel geldt nu hij zelf verdachte is.