Internationale Rode Kruis doelwit van grote cyberaanval

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is deze week doelwit geworden van een omvangrijke cyberaanval. "De cyberaanval was gericht op servers van het ICRC waar data en vertrouwelijke informatie op staat", schrijft de hulporganisatie. Bij de aanval zijn gegevens van mogelijk 515.000 "extreem kwetsbare mensen" buitgemaakt.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die op de vlucht waren, maar ook om mensen die op zoek zijn naar familieleden nadat zij hen door een ramp, conflictsituatie of detentie uit het oog zijn verloren.

De gegevens zijn afkomstig van minstens 60 Rode Kruis-verenigingen wereldwijd. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt momenteel of er ook gegevens van de Nederlandse tak op de servers stonden.

Onduidelijkheid over daders

De gegevens werden gestolen van een extern bedrijf in Zwitserland dat de data van het ICRC beheert, schrijft de instelling. Onduidelijk is nog wie er achter de cyberaanval zit en wat het eventuele motief is.

Volgens het ICRC zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de informatie op de servers verder is gelekt of gedeeld. De organisatie roept de hackers op de informatie niet verder te verspreiden. "Deze actie kan nog meer pijn en leed veroorzaken bij mensen die al heel veel hebben moeten meemaken. Doe alsjeblieft het juiste. Deel, verkoop of lek deze data niet", zegt Robert Mardini, hoofd van het Internationale Rode Kruis.