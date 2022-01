Sevilla loopt averij op in Spaanse titelstrijd, Cillessen van het veld met blessure

Valencia zag Oranje-doelman Jasper Cillessen al na achttien minuten afhaken met een spierblessure. Het stond al 0-1 toen de Nederlander inrukte. Mouctar Diakhaby had een voorzet van vleugelspeler Lucas Ocampos in het eigen doel gewerkt.

Sevilla heeft in de Primera División punten gemorst. De nummer twee van Spanje speelde met 1-1 gelijk bij Valencia en heeft na 21 speelrondes vier punten minder dan koploper Real Madrid.

In de tweede helft was het aantal grote kansen op één hand te tellen. Debutant Jesús Corona (oud-FC Twente), die overkwam van FC Porto, had namens Sevilla de winnende op zijn schoen, maar schoot net naast. Valencia zag José Gaya een aantal minuten voor tijd nog het veld uitgestuurd worden met een tweede gele kaart.

De Nederlandse centrale verdediger Karim Rekik speelde de hele wedstrijd voor Sevilla.