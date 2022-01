Biden: ik verwacht dat Poetin Oekraïne binnenvalt

De Amerikaanse president Biden denkt dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, maar het is volgens hem de vraag of het land overgaat tot een volledige invasie en bezetting. "Poetin zal iets moeten doen", zei hij op een persconferentie die hij hield omdat hij een jaar geleden werd geïnaugureerd als president.

Mocht Rusland inderdaad overgaan tot het binnenvallen van Oekraïne, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, aldus Biden. Russische banken zullen dan bijvoorbeeld niet meer kunnen handelen in dollars, spiegelde Biden zijn ambtgenoot Poetin voor: "Hij zal er een serieuze prijs voor betalen en het zal hem berouwen."

De sancties hangen volgens Biden af van wat Rusland precies doet. Er liggen verschillende scenario's op tafel. In het extreemste geval besluit Rusland tot een grootscheepse invasie en bezetting van Oekraïne. Waarschijnlijker is volgens experts dat Rusland kiest voor een nadrukkelijkere aanwezigheid in de regio's in Oost-Oekraïne waar al oorlog woedt. Biden denkt dat een volledige oorlog te kostbaar is voor het Russische volk en de Russische economie.

Uitbreiding NAVO

Het Westen en Rusland staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar, waardoor de spanningen rondom Oekraïne oplopen. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Poetin ontkent echter dat zijn land van plan is Oekraïne binnen te vallen.

Rusland zegt dat de NAVO een dreiging vormt voor de veiligheid van het land en wil garanties van de VS en de NAVO dat Oekraïne nooit zal toetreden tot het militaire bondgenootschap. De NAVO wil dat niet toezeggen; volgens het bondgenootschap is een toetreding een beslissing van Oekraïne en van de NAVO waarmee Rusland niets te maken heeft. Biden zegt dat een lidmaatschap van Oekraïne op dit moment helemaal niet aan de orde is.

Ook wil Poetin dat de NAVO niet meer actief is in landen die na 1997 zijn toegetreden. Dat komt onder meer neer op alle Oost-Europese lidstaten. Zo'n toezegging is voor de NAVO eveneens onbespreekbaar. Diplomatiek overleg over de onenigheid leverde vorige week niets op. Vrijdag staat een nieuw overleg gepland tussen de VS en Rusland.