Sensationele invalbeurt Ajax-doelwit Bergwijn levert Tottenham winst op

Kort daarop, in de 97ste minuut, werd Bergwijn helemaal de held van de wedstrijd. Hij passeerde na een steekbal doelman Kasper Schmeichel en schoof de bal via de binnenkant van de paal binnen.

Tottenham stond diep in de blessuretijd met 2-1 achter. Toen kreeg de Nederlandse international, die pas in de 79ste minuut binnen de lijnen was verschenen, de bal dicht bij de goal voor zijn voeten en schoot hij de gelijkmaker binnen.

Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, zal de marktwaarde van zijn gedroomde aanwinst Steven Bergwijn vast snel zien stijgen. De aanvaller eiste een heldenrol op bij Tottenham Hotspur in de Premier League-wedstrijd bij Leicester City. Door twee late goals van Bergwijn wonnen de Spurs met 3-2.

Leicester City was halverwege de eerste helft na geklungel in de Spurs-verdediging op voorsprong gekomen via Patson Daka. Harry Kane zorgde zeven minuten voor rust voor de gelijkmaker na een voorzet van Harry Winks.

In de tweede helft leek Leicester de overwinning te pakken. James Maddison bracht de ploeg twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong via een van richting veranderd schot. Daarna stond goudhaantje Bergwijn op.

United wint ook

Manchester United won de uitwedstrijd van Brentford met 1-3. Alle goals vielen in de tweede helft. United kwam via Anthony Elanga, Mason Greenwood en Marcus Rashford op een comfortabele voorsprong. In de 85ste minuut deed Ivan Toney nog wat terug voor de thuisploeg.

Voor Donny van de Beek lag er geen heldenstatus in het verschiet. Hij bleef wederom negentig minuten op de bank zitten.