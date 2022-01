AZ verder in bekertoernooi na moeizame zege op matig FC Twente

Er viel in de eerste helft weinig te genieten in Enschede. De thuisploeg beperkte zich tot verdedigen en loerde op een tegenstoot die maar niet kwam, terwijl AZ verreweg het meest balbezit had maar evenmin aanvallend een vuist kon maken.

Toch wisten de Alkmaarders, die de vijfde plaats in de eredivisie delen met de Tukkers maar wel een beter doelsaldo kunnen overleggen, een keer het vijandelijke net te vinden. Na een verre trap van achteruit belandde de bal voor de voeten van Jesper Karlsson die zich geen moment bedacht en hard uithaalde. De grensrechter had echter buitenspel geconstateerd en er is in het bekertoernooi geen VAR om dat te corrigeren.

Strafschop

Kwam in de vorige ronde Feyenoord-doelman Justin Bijlow FC Twente te hulp met een flater, nu deed AZ-keeper Peter Vindahl een duit in het zakje. Na een misverstand met verdediger Sam Beukema liet hij de bal los, een fout die hij corrigeerde met een overtreding op Twente-invaller Manfred Ugalde. Ricky van Wolfswinkel ontfermde zich met succes over de toegekende strafschop: 1-0.

Het geluk bleef de gastheren echter niet toelachen. Invaller Daan Rots zag een bekeken schot via de paal in het veld terugkeren en na een dik uur caramboleerde een Alkmaarse voorzet via de voet van Twente-verdediger Julio Pleguezuelo in zijn eigen doel.

AZ trachtte door te drukken, maar Lars Unnerstall, de uitblinker in het bekerduel met Feyenoord, wist met zijn arm een kopbal van dichtbij van Vangelis Pavlidis te pareren. Hij moest echter capituleren toen de Griek over rechts doorbrak en AZ via de binnenkant van de paal de dik verdiende overwinning bezorgde.